Андрейс Жагарс о "Большом балете"

"Россия К" объявляет о начале съемок третьего сезона телевизионного конкурса "Большой балет". Проект, существующий с 2012 года, уже полюбился телезрителям. В преддверии нового сезона мы дарим всем ценителям балетного искусства самые яркие выпуски 2016 года. С 30 июня (16:05) в эфире нашего телеканала – "Большой балет-2016". Ведущий проекта — блистательный актер, театральный режиссер, экс-директор Латвийской Национальной оперы Андрейс Жагарс. Накануне балетного уикенда наш корреспондент Юлия Зиньковская взяла эксклюзивное интервью у Андрейса Жагарса.

Ю.З. — Вам довелось быть ведущим приоритетных проектов на телеканале "Россия К", таких как "Большая опера" и "Большой балет". Финал пятого сезона "Большой оперы" отгремел в декабре 2017 года. Вот-вот начнутся съемки третьего сезона "Большого балета". Быть ведущим какого проекта сложнее?

А.Ж. — Быть ведущим обоих проектов — интересный опыт. Я очень польщен, что моей соведущей будет Светлана Захарова — прима-балерина Большого театра и миланского театра Ла Скала. До этого я наблюдал ее как великую артистку балета на сцене. Когда-то она даже выступала с балетной труппой Латвийской оперы на гастролях. Так что буду рад работать с ней вместе. Мне в очередной раз будет очень любопытно наблюдать за ведущими артистами балета на сцене. Я до сих пор имею такой профессиональный интерес — находить новые имена, следить за творческим ростом пар.

Ю.З. — Я знаю, что в 2012 году Вы были членом жюри "Большого балета", а затем Вас пригласили стать ведущим. Какая роль Вам, актеру и театральному режиссеру, ближе?

А.Ж. — Сейчас, наверное, мне ближе роль ведущего, потому что мне нравится импровизация, часто приходится создавать особую атмосферу, иногда нужно добиться точной оценки жюри, иногда защитить участников, иногда открыть их личные качества, спровоцировать, чтобы они что-то рассказали про себя. Мы изучаем их анкеты и биографии и хотим, чтобы они открылись не только как артисты балета, но и как интересные личности.

Ю.З. — Какие качества танцовщиков Вы цените?

А.Ж. — Очень важны харизма и сценическое обаяние. Зритель хочет быть тронутым, хочет, чтобы его зацепило. Ему мало только техники. Артистичные, яркие личности нравятся публике. Ведь мы часто прощаем некоторые технические неточности, ошибки, если это сделано очень смело. Важно создавать запоминающиеся, убедительные образы. Это самое главное и для зрителя, и для меня, как для ведущего и режиссера оперы.

Ю.З. — Балетное искусство представлено на телевидении далеко не полно, даже на федеральных каналах. Почему сложилась такая ситуация?

А.Ж. — Я, честно говоря, не знаю. За последние десятилетия в балет пришли очень талантливые хореографы, которые создают репертуар ведущих театров мира. Балеты, например, Джона Ноймайера, Начо Дуато нужно показывать, зрителям было бы очень интересно это увидеть! Не все региональные театры могут позволить себе привезти их. Я думаю, что телевидение должно демонстрировать то, что массовому зрителю не слишком хорошо знакомо. Но у нас на слуху эти имена! Я два раза был в жюри театральной премии "Золотая маска". Меня очень удивила современная, яркая хореография, которая представлена российскими балетными труппами. И очень обидно, что проекты вроде "Большого балета" единичны.

Ю.З. — Вы с проектом "Большой балет" с самого его появления. Каковы конкурсанты по ту сторону сцены?

А.Ж. — Всегда очень трогательные! Особенно мне нравится, когда близкие люди болеют за них не просто дома, у телевизора, а приезжают на репетиции и съемки, чтобы поддержать участников. Удивительно, что танцовщики выступают как конкуренты, но очень дружны. Участники всегда чувствуют себя как одна большая команда. Это настоящий феномен. Мы любим наблюдать, как они договариваются о совместных проектах на будущее. Еще меня всегда поражает их выдержка. Съемки обычно начинаются во второй половине дня — около 17-18 вечера. А они готовятся к выступлению где-то с 10 утра. Грим, костюмы, репетиции, а если выступление в 21-22 вечера? Но это хорошая тренировка для их артистической формы. Это творческий трамплин для молодых артистов и ценный опыт.