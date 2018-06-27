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27 июня 201814:18

Кандидаты в мэры Москвы получили 66 подписей муниципальных депутатов

Станислав Красильников/ТАСС

С муниципальными депутатами встретились кандидаты на должность мэра Москвы. На встречу в Совете муниципальных образований города Москвы приехали 16 кандидатов и более трехсот муниципальных депутатов. Среди депутатов 267 человек представляли "Единую Россию", 38 – "Яблоко", 6 представителей КПРФ, два представителя "Партии роста", 15 самовыдвиженцев и по одному представителю ЛДПР и Парнаса.

66 муниципальных депутатов выразили свою поддержку кандидатам. Больше всего подписей собрали Илья Свиридов от московского отделения партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов – 18 голосов, кандидат от московского отделения КПРФ Вадим Кумин – 15 подписей, 10 подписей получил кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, а самовыдвиженец Антон Красовский собрал семь подписей муниципальных депутатов, как и кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин.

5 подписей получил кандидат от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, а 4 подписи представитель партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Также во в торой встрече с муниципальными депутатами приняли участие кандидат от партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, выдвинутый "Партией ветеранов России" Ильдар Резяпов, представитель партии "Национальный курс" Денис Ганич, кандидат от "Социально-демократической партии России" Сираджин Рамазанов и представитель "Партии социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу" Станислав Полищук и самовыдвиженцы Игорь Суздальцев, Александр Милованкин, Владислав Бузаров и Александр Горлов.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.

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