Тема:
Выборы мэра Москвы 1 час назад
Кандидаты в мэры Москвы получили 66 подписей муниципальных депутатов
С муниципальными депутатами встретились кандидаты на должность мэра Москвы. На встречу в Совете муниципальных образований города Москвы приехали 16 кандидатов и более трехсот муниципальных депутатов. Среди депутатов 267 человек представляли "Единую Россию", 38 – "Яблоко", 6 представителей КПРФ, два представителя "Партии роста", 15 самовыдвиженцев и по одному представителю ЛДПР и Парнаса.
66 муниципальных депутатов выразили свою поддержку кандидатам. Больше всего подписей собрали Илья Свиридов от московского отделения партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов – 18 голосов, кандидат от московского отделения КПРФ Вадим Кумин – 15 подписей, 10 подписей получил кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, а самовыдвиженец Антон Красовский собрал семь подписей муниципальных депутатов, как и кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин.
5 подписей получил кандидат от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, а 4 подписи представитель партии "Яблоко" Сергей Митрохин.
Также во в торой встрече с муниципальными депутатами приняли участие кандидат от партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, выдвинутый "Партией ветеранов России" Ильдар Резяпов, представитель партии "Национальный курс" Денис Ганич, кандидат от "Социально-демократической партии России" Сираджин Рамазанов и представитель "Партии социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу" Станислав Полищук и самовыдвиженцы Игорь Суздальцев, Александр Милованкин, Владислав Бузаров и Александр Горлов.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.
Ранее по теме
-
"Яблоко" подумает, выдвигать ли Митрохина в мэры Москвы3 суток назад
-
Сергей Митрохин выдвинут кандидатом в мэры Москвы4 суток назад
-
Глава штаба Собянина предупредил о фейковых сайтах в поддержку мэра7 суток назад
-
Идея Венедиктова о муниципальном фильтре поддержана АМОМ9 суток назад
-
Коммунист и эсэр просят независимых мундепутатов Москвы отдать им лишние подписи11 суток назад
-
Мосгоризбирком создал группу по организации "дачных" избирательных участков11 суток назад
Сейчас
В Москве годовалая девочка упала с 13-го этажа
Родченков пытался свести счеты с жизнью из-за 30-миллионного иска
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Месси помог Аргентине обыграть Нигерию и пробиться в 1/8 финала
- Исландцы уступили хорватам и не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира
- Дзагоев возобновил тренировки в общей группе сборной России
- Впервые без голов: французы и датчане сыграли вничью
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Путин встретит Болтона в Кремле
- Родченков пытался покончить с собой
- Украинский военный рассказал, как передавал Сенцову взрывчатку
- Телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину
Самое читаемое
-
Жуткая авария: автобус с пассажирами треснул по швам. Видео
- Гоген Солнцев рассказал о трагедии, сблизившей его с женой-пенсионеркой
- Задержан сотрудник университета "Синергия", насмерть сбивший беременную
- Самая популярная сотрудница киевской полиции устроила стриптиз в фуражке
- Перед убийством украинскую модель пытали
Авто.Вести.Ru
-
Обзор нового Geely Atlas: китаец, за которого не стыдно (видео!)
- "Внедорожный" Jeep Grand Cherokee Trailhawk получил рублевый ценник
- Чем осмотр отличается от досмотра? Разъяснение от ГИБДД!
- Мы узнали российские цены на новый кроссовер Infiniti QX50
- Chevrolet представил абсолютно новый кроссовер с известным именем
Экономика
-
ОПЕК+ наносит удар по экспорту США
- "ВКонтакте" и ГПБ запустили платежную систему VK Pay
- Закредитованность россиян выросла до 12,8 трлн руб.
- ФНС хочет выдавать легальным самозанятым по 10 тысяч
- Национальный рейтинг губернаторов: 10 лидеров
Недвижимость
-
Вдова Баталова боится ездить на дачу из-за соседа
- Особняк Джуны ведьмам не достался
- Россияне смогут платить за коммуналку частями
- Что можно купить в Англии, если продать двушку в Москве
- Цены на вторичное жилье могут вырасти из-за ажиотажа
Вести.Медицина
-
Хочу спать, но мысли мешают заснуть: кто в этом виноват и что делать
- Говорят ученые: мозг любит шоколад больше, чем сыр
- Что делать, если вас укусил клещ?
- Опаснее, чем кажется: в чем проблема строгих диет и интенсивных тренировок
- Ямочки на щеках: патология или эталон красоты?
Вести в 20.00
-
Россия потеряла поэта и журналиста
- Поручения по итогам "Прямой линии"
- Почему не ставят памятник Татьяне Самойловой
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Огромное бензиновое пятно появилось на поверхности Яузы
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- Что умеет и может искусственный интеллект?
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Запугать не получилось: Москва удивила иностранных болельщиков
- Соревнование для родителей: москвичи тратят на выпускной миллионы
- Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы
- В Москве выросло число липовых благотворительных фондов
- У мажоров хотят отобрать скоростные машины
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков