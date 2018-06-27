Денис Мацуев: продолжу срывать голос за наших футболистов

Известный российский пианист Денис Мацуев получил в Кремле государственную награду – Орден Почета, — из рук президента страны Владимира Путина. После этого, общаясь с журналистами, музыкант куда больше говорил не о себе, а о сборной России по футболу.

Мацуев заявил, что обязательно посетит матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с участием российских футболистов, цитирует РИА Новости. "Продолжу срывать голос", — смеясь, добавил пианист. Он также рассказал, что продолжит радовать своих поклонников своей реакцией на игру на странице в Instagram.

Мацуев в социальной сети разместил видео со стадиона, где команда России одержала победу в матче с соперниками из Египта (3:1). На видеоролике музыкант со своими друзьями радуется победе россиян и громко кричит. Пианист сказал, что этот день стал одним из самых счастливых для него в жизни.

Игра первой стадии плей-офф мирового первенства Россия – Испания пройдет в воскресенье, 1 июля, на московской арене "Лужники". Телеканал "Россия 1" будет вести прямую трансляцию этой важной для россиян игры.