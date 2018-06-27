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Мозг человека и животных 40 минут назад

Новости Наука

27 июня 201815:13 Евгения Ефимова

Почему некоторые люди склонны к алкоголизму больше других

Найден молекулярный механизм, который может помочь в разработке лекарства против алкоголизма.
Фото Global Look Press.

Алкогольную зависимость трудно назвать редким явлением. Так, исследование 2017 года и вовсе показало, что каждый восьмой взрослый американец злоупотреблял горячительными напитками или, что ещё хуже, страдал зависимостью в какой-то момент своей жизни. Учёные всего мира пытаются разработать методы, способные помочь людям справиться с пагубной привычкой. Но не менее важно понять, почему одни люди более других склонны к алкоголизму.

Недавно группа исследователей под руководством специалистов Линчёпингского университета, Швеция, обнаружила в мозге молекулярный механизм, который, возможно, играет важную роль в развитии алкогольной зависимости.

Изначально специалисты намеривались выяснить, что происходит в мозге, когда человек делает выбор в пользу алкоголя, зная при этом о негативных последствиях его употребления.

С этой целью учёные провели на лабораторных крысах эксперимент: они научили животных нажимать на рычаг, чтобы получить спиртовой раствор. Затем исследователи предоставили крысам выбор: в качестве альтернативы выступила подслащённая вода (её было получить намного проще).

Стоило животным получить сладкое угощение, как большинство из них перестало прилагать усилия ради алкоголя.

Через некоторое время оказалось, что лишь около 15 процентов крыс продолжали усердно нажимать на рычаг, дабы получить спиртовой напиток. Любопытно, что этот процент примерно равен проценту людей с алкогольной зависимостью во всём мире, пишут авторы исследования.

На следующем этапе учёные подключили к рычагу оборудование, чтобы при нажатии грызуны получали слабый, но ощутимый удар электрического тока. Крысы продолжили нажимать на него ради получения раствора. Такое поведение схоже с поведением людей, которые продолжают злоупотреблять горячительными напитками, зная о негативных последствиях для здоровья, отмечают авторы исследования.

Возникает вопрос: чем же отличались грызуны, неизменно употреблявшие алкоголь, от тех, кто не пытался получить его?

Специалисты измерили экспрессию сотен специфических генов в пяти областях мозга крыс-алкоголиков. Наибольшие различия в итоге были найдены в миндалине, также исследователи обратили внимание на один конкретный ген, который, как стало известно ранее, регулирует работу транспортного белка под названием GAT-3. Белок поддерживает на низком уровне содержание ингибирующего сигнального вещества GABA вокруг нервных клеток.

У крыс, склонных к алкоголизму, экспрессия этого гена была значительно ниже нормы, и впоследствии уровни GAT-3 были также заметно ниже нормы.

Затем исследователи выборочно "блокировали" экспрессию GAT-3 у грызунов, которые ранее выбирали подслащённую воду вместо алкоголя.

"Снижение экспрессии транспортного белка поразительным образом влияло на поведение этих крыс. Животные, предпочитавшие сладкий вкус алкоголю, меняли свои предпочтения и начинали выбирать алкоголь", — говорит ведущий автор исследования Эрик Ожье (Eric Augier).

На третьем этапе учёные изучили содержание GAT-3 в образцах тканей миндалины, взятых у умерших людей, которым при жизни был поставлен диагноз алкогольной зависимости.

Результаты подтвердили, что у людей, страдавших алкоголизмом, действительно были более низкие уровни GAT-3 по сравнению с другими.

"Перед нами один из тех относительно редких случаев, когда мы находим интересные изменения в наших животных моделях, и позднее находим то же самое изменение в мозгах людей, страдавших от алкоголизма", — отмечает один из авторов исследования Дейн Мэйфилд (Dayne Mayfield) из Университета Техаса.

Тем не менее одна вещь на данном этапе остаётся неясной: почему у человека снижаются уровни GAT-3? Что становится тому причиной? Возможно, что всё дело в генетике, или же здесь играет роль комбинация факторов, определяемых окружающей средой.

В любом случае потенциально научная работа может помочь объяснить, почему некоторые люди более склонны к пагубной привычке, чем другие, и разработать новую лекарственную терапию, способную справиться с алкогольной зависимостью.

Результаты исследования представлены в научном издании Science.

Добавим, что ранее алкоголь признали причиной семи видов рака. Впрочем, учёные не отрицают пользу небольших доз горячительных напитков. Ранее авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) описывали исследование, которое показало, что умеренное количество алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора" и улучшают обучаемость.

Если же говорить о лечении, то учёные предлагают побороть пагубную зависимость при помощи антидепрессантов, блокировки особого гормона и даже виртуальной реальности.

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