Мультсериал "Сказочный патруль" стал лидером телесмотрения в Швеции

Премьера российского анимационного сериала "Сказочный патруль" в Швеции на детском телеканале SVT Barnkanalen прошла с грандиозным успехом. "Сказочный патруль" привлек к телеканалу рекордно большую аудиторию и стал одним из самых популярных телесобытий июня.

Показ первой серии состоялся 12 июня. Сериал выходит в утреннем слоте, который является традиционным временем анимационных премьер, и повторяется в вечернем прайм-тайме. К настоящему времени канал уже показал 4 серии.

Большинство шведских семей с детьми стали поклонниками волшебных приключений четырех юных волшебниц. По данным медиаизмерений компании Mediamätning i Skandinavien (MMS) за 1-23 июня, все серии "Сказочного патруля" собирали рекордно большую аудиторию и становились лидерами по телесмотрению в Швеции.

Так, первая серия собрала долю аудитории в 8,9% и вышла в лидеры с рейтингом 1,3% среди всей телеаудитории старше 3 лет. Таким образом "Сказочный патруль" стал самой популярной программой среди шведских детских и семейных телеканалов Disney, Cartoon Network Nordic, Nickelodeon, Disney XD, Nick Jr, NickToons, Cartoon Network Sweden.

Вторую серию посмотрел каждый пятый телезритель — с рекордно высокими долей 22,6% и рейтингом 1,3% (все зрители старше 3 лет) "Сказочный патруль" снова стал самой популярной программой дня как на SVT Barnkanalen, так и среди всех телеканалов для детей.

У детской аудитории показатели "Сказочного патруля" в Швеции стали просто ошеломительными. Утренняя премьера второй серии у зрителей от 3 до 14 лет собрала рейтинг 7,3%, а ее доля составила 85,3%. Почти 9 из 10 юных зрителей отдали свои предпочтение российскому мультсериалу.

Столь высокие показатели сделали "Сказочный патруль" одной из самых популярных телепрограмм канала SVT Barnkanalen за июнь. Так, утренний показ четвертой серии с долей 18,1% и рейтингом 1,6% занял третье место по дню и вошел в топ-5 лучших программ канала за период с 1 по 23 июня.

"Мы полюбили "Сказочный патруль" и приключения смелых дружных девчонок, помогающих друг другу во всем!" — признается программный директор телеканала SVT Barnkanalen Хелена Ниландер.

Российский мультсериал был создан анимационной студией "Паровоз" по заказу группы "Цифровое Телевидение" и адаптирован для международных продаж компанией "0+ Media".

"Профессионалы, которые руководят Barnkanalen, умеют выбирать лучшие проекты, способные привлечь большую аудиторию. Нам приятно, что "Сказочный патруль" с первой серии стал очень популярным и занимает лидирующие позиции на телевизионном рынке Швеции", — отметил Михаил Ковальчук, генеральный директор компании "Сигнал Медиа", которая является эксклюзивным дистрибьютором проектов "Цифрового Телевидения" за пределами России.

"Мы активно ведем переговоры с международными дистрибьюторами и планируем порадовать игрушками поклонников сериала как в Швеции, так и в других странах", — рассказал Александр Саблуков, генеральный директор компании "0+ Media".