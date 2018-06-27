Перуанец Джефферсон Фарфан выписан из больницы

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан покинул московскую больницу, где он находился на протяжении нескольких дней. В прошлую субботу Фарфан был госпитализирован с диагнозом сотрясение мозга.

Фарфан получил травму во время тренировки. Некоторое время футболист находился без сознания. Сейчас здоровью 32-летнего нападающего ничего не угрожает. В ближайшее время Джефферсон отправится в отпуск, после которого прибудет на второй сбор "Локомотива" и начнет подготовку к сезону.

Джефферсон Фарфан участвовал в двух из трех матчей сборной Перу на чемпионате мира. Встречу со сборной Австралии футболист "Локомотива" был вынужден пропустить.