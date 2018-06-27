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Футбол-2018 36 минут назад
27 июня 201815:17
Перуанец Джефферсон Фарфан выписан из больницы
Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан покинул московскую больницу, где он находился на протяжении нескольких дней. В прошлую субботу Фарфан был госпитализирован с диагнозом сотрясение мозга.
Фарфан получил травму во время тренировки. Некоторое время футболист находился без сознания. Сейчас здоровью 32-летнего нападающего ничего не угрожает. В ближайшее время Джефферсон отправится в отпуск, после которого прибудет на второй сбор "Локомотива" и начнет подготовку к сезону.
Джефферсон Фарфан участвовал в двух из трех матчей сборной Перу на чемпионате мира. Встречу со сборной Австралии футболист "Локомотива" был вынужден пропустить.
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