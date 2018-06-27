Родченков пытался свести счеты с жизнью из-за 30-миллионного иска

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который уехал за границу и стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), хотел покончить с собой. После попытки суицида он находится в одном их госпиталей Вашингтона.

Эксперты пытаются понять, что могло стать причиной возможного самоубийства Родченкова, который был госпитализирован 19 июня в психоневрологическую лечебницу в западном округе столицы США. В его квартире были обнаружены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильнейших успокоительных препаратов на основе фенобарбитала.

Одна из причин новой попытки суицида – а ранее Родченков уже пытался свести счет с жизнью, — судебный иск к информатору WADA со стороны российских биатлонисток, считает источник в правоохранительных органах, который цитирует РИА Новости. Спортсменки и стоящий за ними экс-глава Союза биатлонистов России Михаил Прохоров требуют с Родченкова 30 млн долларов.

Ранее Родченков пытался убить себя в 2011 году, еще находясь в России. Кризис в его психическом состоянии случился после того, как против него и его сестры Марины возбудили уголовное дело о незаконном сбыте анаболических стероидов. После этого случая ему был поставлен диагноз "Реактивный депрессивный психоз (депрессивно-бредовый синдром) с истинной суицидальной попыткой".