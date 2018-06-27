Тема:
Мозг человека и животных 1 час назад
Исследователи открыли главное правило нейропластичности мозга
Человеческий мозг обладает уникальным, но пока что не до конца изученным свойством – нейропластичностью. Это способность изменяться под действием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждений или в качестве ответа на внешние воздействия.
Это происходит благодаря тому, что нейроны могут создавать между собой новые или усиливать уже существующие связи, также известные как синапсы. Но вот вопрос: как клеткам мозга удаётся избежать "перегрузки" из-за усиления этих связей?
Команда нейробиологов из Массачусетского технологического института (MIT) совместно с коллегами из европейских и азиатских научных центров нашла ответ.
В новой работе учёные описали механизм, который помогает нейронам справиться с нагрузкой. Речь идёт о, в общем-то, логичном её перераспределении: когда один синапс усиливается, другие ослабевают.
"«Коллективное» поведение сложных систем всегда подчиняется простым правилам. Когда один синапс усиливается, уменьшается сила других в радиусе 50 микрометров", — рассказывает ведущий автор работы Мриганка Сур (Mriganka Sur).
По его словам, каждое такое изменение происходит благодаря одному и тому же конкретному молекулярному механизму. И это несмотря на то, что в нашем мозге миллиарды нейронов, каждый из которых насчитывает тысячи постоянно изменяющихся синапсов.
Хотя сам по себе механизм оказался довольно простым, эксперименты, которые потребовались для его изучения, были довольно сложными.
Учёные наблюдали за нейропластичностью в зрительной коре головного мозга мышей. Этот участок отвечает за обработку визуальной информации, поэтому, чтобы запустить и исследовать механизм, нейробиологи изменяли "поле восприятия" нейронов. Под этим термином понимается та часть картинки, за восприятие которой отвечает тот или иной нейрон грызуна. Все вместе они, соответственно, обрабатывают информацию, попадающую в поле зрения мыши.
Здесь стоит пояснить, что каждый нейрон обладает дендритом – разветвлённым отростком, имеющим шипики. Эти выросты и образуют синаптические соединения между нейронами.
Чтобы изменить "поле восприятия" того или иного нейрона, исследователи передвигали цель на экране, за которой следило животное, за пределы области ответственности конкретного изучаемого нейрона.
Всякий раз, когда цель перемещалась в позицию вне "поля восприятия" нейрона, специалисты усиливали связи между соответствующими нейронами, подсвечивая их синим цветом. Благодаря такому воздействию нейроны, заранее модифицированные при помощи оптогенетических методов, получали дополнительный толчок для формирования более сильных соединений.
Учёные проделывали это снова и снова, и каждая световая стимуляция точно соответствовала изменению положения визуальной мишени грызуна. Это заставляло нейроны усиливать соединения, создавая новое "поле восприятия".
Наблюдая за нейронами при помощи двухфотонного микроскопа, учёные заметили, что по мере усиления одного синапса связи в близлежащих ослабевали. При помощи более совершенной трёхмерной микроскопической визуализации швейцарские коллеги подтвердили выводы команды из MIT (о разнице двух методов визуализации можно судить по главному изображению).
"Я думаю, удивительно, что мы можем перепрограммировать одиночные нейроны в неповреждённом мозге и наблюдать в живой ткани разнообразие молекулярных механизмов, которые позволяют этим клеткам интегрировать новые функции через синаптическую пластичность", — говорит соавтор работы Сами Эль-Бустани (Sami El-Boustani) из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии.
Отмечается, что подобных изменений не наблюдалось в экспериментах с контрольной группой, где не применялась световая стимуляция. Поскольку оптогенетическое перепрограммирование нейрона – это всё-таки противоестественный процесс, чтобы доказать наличие механизма в природе, команда, уже зная, что искать, провела ещё один эксперимент.
Мышам временно закрывали по одному глазу, имитируя монокулярное зрение. В такой ситуации синапсы в нейронах, связанных с закрытым глазом, ослабевали, а синапсы в нейронах, связанных с оставшимся открытым глазом, напротив, усиливались. Когда же грызунам вернули возможность видеть обоими глазами, синапсы снова "перегруппировались".
Но как же запускается молекулярный механизм перестройки? Подсказка нашлась в ходе наблюдений за AMPA-рецепторами, передающими быстрые возбуждающие сигналы в синапсах. Оказалось, что при усилении связей экспрессия этих рецепторов увеличивалась, а при ослаблении, напротив, снижалась.
Учёные поняли, что их следующая цель – белок Arc, который регулирует экспрессию AMPA-рецепторов. Но проблема заключалась в том, что никто никогда не отслеживал работу этого белка в живом мозге.
На помощь американцам пришли японские коллеги из Киотского и Токийского университетов. Они создали химический маркер, позволяющий следить за белком.
С его помощью специалисты увидели, что именно белок Arc помогает поддерживать равновесие между нейронными соединениями. Его производство возрастает в дендритах при усилении связей, и в то же время это становится "подсказкой" для соседних нейронов, сигналом снизить экспрессию AMPA-рецепторов.
"Мы считаем, что Arc поддерживает баланс синаптических ресурсов. Если что-то увеличивается, что-то должно и уменьшиться. Это главная роль белка Arc", — говорит соавтор работы Жак Пак Кан Ип (Jacque Pak Kan Ip).
Кстати, Arc является, как известно, белком памяти, поэтому вполне вероятно, что он может влиять на процессы запоминания и обучения на уровне отдельных нейронов именно при помощи механизма, описанного выше, полагает Мриганка Сур. Это новое направление для будущих работ.
Кроме того, открытие главного правила нейропластичности позволит более тщательно изучить не только ключевые процессы в мозге, но и природу их нарушений, которые становятся причиной различных неврологических заболеваний, заключают учёные.
Научная статья по итогам увлекательной работы была опубликована в журнале Science.
Кстати, ранее исследователи открыли новые свойства нейронных дендритов и впервые измерили ёмкость синапсов. А вековые представления о работе нейронов мозга оказались ошибочными.
Кроме того, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о прорывных технологиях, которые позволяют получить беспрецедентные 3D-изображения тканей мозга и понаблюдать за "общением" нейронов напрямую.
Ранее по теме
-
Почему некоторые люди склонны к алкоголизму больше других2 часа назад
-
В лаборатории впервые создано природное соединение, разрушающее мозг человека20 суток назад
-
Всё под контролем: исследователи "стёрли" у мышей тягу к сладкому и неприязнь к горькому26 суток назад
-
Инфекции сводят пожилых людей с ума27 суток назад
-
Обнаружены нейроны, которые позволят управлять агрессией29 суток назад
-
Новый биоинженерный гель помогает мозгу восстановиться после инсульта1 месяц назад
Сейчас
Когда и где состоится встреча Путина и Трампа объявят 28 июня
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Месси помог Аргентине обыграть Нигерию и пробиться в 1/8 финала
- Исландцы уступили хорватам и не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира
- Дзагоев возобновил тренировки в общей группе сборной России
- Впервые без голов: французы и датчане сыграли вничью
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Джон Болтон приехал в Кремль
- Кобзон, Этуш, Мацуев - кого наградил Путин
- Украинский военный рассказал, как передавал Сенцову взрывчатку
- Телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину
Самое читаемое
-
Жуткая авария: автобус с пассажирами треснул по швам. Видео
- Гоген Солнцев рассказал о трагедии, сблизившей его с женой-пенсионеркой
- Задержан сотрудник университета "Синергия", насмерть сбивший беременную
- Самая популярная сотрудница киевской полиции устроила стриптиз в фуражке
- Перед убийством украинскую модель пытали
Авто.Вести.Ru
-
Обзор нового Geely Atlas: китаец, за которого не стыдно (видео!)
- "Внедорожный" Jeep Grand Cherokee Trailhawk получил рублевый ценник
- Чем осмотр отличается от досмотра? Разъяснение от ГИБДД!
- Мы узнали российские цены на новый кроссовер Infiniti QX50
- Chevrolet представил абсолютно новый кроссовер с известным именем
Экономика
-
ОПЕК+ наносит удар по экспорту США
- "ВКонтакте" и ГПБ запустили платежную систему VK Pay
- Закредитованность россиян выросла до 12,8 трлн руб.
- ФНС хочет выдавать легальным самозанятым по 10 тысяч
- Национальный рейтинг губернаторов: 10 лидеров
Недвижимость
-
Вдова Баталова боится ездить на дачу из-за соседа
- Особняк Джуны ведьмам не достался
- Россияне смогут платить за коммуналку частями
- Что можно купить в Англии, если продать двушку в Москве
- Цены на вторичное жилье могут вырасти из-за ажиотажа
Вести.Медицина
-
Хочу спать, но мысли мешают заснуть: кто в этом виноват и что делать
- Говорят ученые: мозг любит шоколад больше, чем сыр
- Что делать, если вас укусил клещ?
- Опаснее, чем кажется: в чем проблема строгих диет и интенсивных тренировок
- Ямочки на щеках: патология или эталон красоты?
Вести в 20.00
-
Россия потеряла поэта и журналиста
- Поручения по итогам "Прямой линии"
- Почему не ставят памятник Татьяне Самойловой
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Огромное бензиновое пятно появилось на поверхности Яузы
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- Что умеет и может искусственный интеллект?
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Запугать не получилось: Москва удивила иностранных болельщиков
- Соревнование для родителей: москвичи тратят на выпускной миллионы
- Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы
- В Москве выросло число липовых благотворительных фондов
- У мажоров хотят отобрать скоростные машины
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков