Горетцка и Зюле в основе сборной Германии в матче с корейцами

В Казани пройдет матч третьего тура в группе F между сборными Южной Кореи и Германии. Стали известны стартовые составы участников встречи.

Капитан сборной Южной Кореи Сон Хын Мин выйдет на поле с первых минут. Ранее появилась информация о травме лидера южнокорейской команды. Корейцы, сохраняющие призрачный шанс на выход в плей-офф, выйдут на поле в таком составе: Чо Хён У, Ли Ён, Юн Ён СоньЮ, Хон Чхоль, Чан Хён Су, Ким Ён Гвон, Ку Джа Чхоль, Чон У Ён, Ли Джэ Сон, Мун Сон Мин, Сон Хын Мин

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв произвел ряд изменений в составе. Вернулись в основу залечившие травмы защитник Матс Хуммельс и полузащитник Месут Озил. Еще один защитник Никлас Зюле заменит в центре обороны дисквалифицированного Джером Боатенга. Впервые на турнире появится на поле полузащитник Леон Горетцка. Полностью состав чемпионов мира выглядит так: Мануэль Нойер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих, Сами Хедира, Тони Кроос, Месут Озил, Марко Ройс, Леон Горетцка, Тимо Вернер.

После двух туров сборная Германии занимает второе место с тремя очками. Сборная Южной Кореи проиграла обе встречи.