"Милан" отстранен от еврокубков на один год

УЕФА отстранил итальянский "Милан" от участия в Лиге Европы 2018/19. Кроме того миланцы оштрафованы на 30 миллионов евро.

Столь серьезное наказание применено к "Милану" за нарушение правил финансового fair play. На протяжении последних трех лет затраты клуба превышали доходы. Новый владелец клуба китайский Ли Юнхун не смог решить финансовые проблемы одного из самых титулованных клубов Италии.

"Милан" должен был начать выступление в Лиге Европы с группового раунда. Теперь миланцев в Лиге Европы, скорее всего, заменит "Фиорентина".