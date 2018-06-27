Премьер Албании собирает деньги на выплату штрафов швейцарских футболистов

Албанский премьер Эди Рама сообщил у себя в "Фейсбуке", что открыл счет в банке, на который любой желающий может перевести любую сумму для оплаты штрафов двух швейцарских футболистов косоварского происхождения. Спортсмены оказались в центре скандала во время матча с Сербией.

Ранее сообщалось, что представители ФИФА наказали спортсменов за провокационный жест в виде орла, символа с албанского флага. Футболисты сложили ладони крыльями во время празднования гола в матче с Сербией.

Футболистов Гранита Джаку и Джердана Шакири оштрафовали на 10 тысяч швейцарских франков (8,6 тысяч евро) за неспортивное поведение.

Регламент ФИФА запрещает использование политических жестов, но спортсмены заявили, что к политике их поступок не имеет никакого отношения. По словам футболистов, они всегда складывают руки орлом, когда хотят выразить сильные эмоции.

Эди Рама призвал сограждан помочь оплатит штраф ФИФА, который чиновник назвал асбурдным. Премьер заявил, что хочет отблагодарить двух спортсменов, которые принесли радость миллионам албанцев.