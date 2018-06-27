По городам Краснодарского края и Крыма пройдет "Волна здоровья"

В Минздраве России 29 июня соберется оргкомитет "Волны здоровья". "Волна здоровья" соберет лучших врачей России для оказания помощи больным детям городов Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма. "Волна здоровья" прокатится в 2018 году с 2 по 9 сентября.

В акции будет использован круизный теплоход "Князь Владимир", который с ведущими специалистами федеральных медицинских центров впервые пройдет вдоль Черноморского побережья по маршруту: Сочи – Новороссийск – Симферополь – Ялта – Севастополь – Сочи.

В каждом городе в заранее подготовленных списках значатся сотни детей, которых местные министерства здравоохранения заранее отбирают для консультаций со столичными специалистами. Это дети от грудничкового до подросткового возраста с патологиями различных органов. Каждого из маленьких пациентов сопровождают не только родители, но и местные врачи, знакомые с историей болезни. После осмотра медиками у детей появляется шанс получить верный диагноз, а также возможность получить лечение в Москве. По традиции врачи принимают не только по спискам, но и всех желающих – в приеме никому не отказывают. Все обследования и консультации проводятся бесплатно.

Первая "Волна здоровья" – теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами и известными общественными деятелями — прошла в 2006 году.

В черноморской "Волне здоровья" примут участие специалисты Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии, МНТК "Микрохирургии глаза" имени академика Святослава Федорова, ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Научно-клинического центра оториноларингологии, НМИЦ эндокринологии, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, Детского медицинского центра управления делами президента России, Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

В заседании огркомитета "Волны здоровья" 29 июня примут участие министр здравоохранения Вероника Скворцова, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия, руководители федеральных медицинских центров – участников акции, а также представители администраций Краснодарского края, Крыма и Севастополя.

Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. В каждом городе в этом году пройдут фестиваль здорового образа жизни "Сохрани свое здоровье" и акция "10 тысяч шагов к жизни". 10 тысяч шагов или чуть больше 7 километров в день должен проходить каждый человек.

Организатором "Волны здоровья" выступает благотворительный фонд "Звезды детям" с использованием предоставленного Фондом президентских грантов финансирования на развитие гражданского общества. За годы проведения "Волн здоровья" более полутора тысяч детей получили высококвалифицированную медпомощь.