Вице-чемпионка Уимблдона Звонарева вышла в финал квалификации

На теннисном Уимблдоне – третьем в сезоне турнире "Большого шлема", — на текущей неделе проходит квалификационный турнир. В женской сетке 33-летняя россиянка Вера Звонарева, которая когда-то играла в Лондоне в финале, нынче играет в квалификации.

Во втором круге Звонаревой досталась в соперницы Сабина Шарипова из Узбекистана, которая имеет в квалификации 22-й номер "посева". Тем не менее, россиянка выиграла более чем уверенно – 7:6, 6:2.

Еще две наши теннисистки пробились в финал квалификационных состязаний. Евгения Родина, "посеянная" девятой, играла с соотечественницей Ириной Хромачевой и была сильнее – 7:6, 6:2. Наша Виталия Дьяченко ("посев" №21) обыграла Анкиту Райну (Индия) – 6:2, 5:7, 6:4.