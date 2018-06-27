Тема:

Медицинская техника и технологии будущего 1 час назад

Новости Наука

27 июня 201817:54 Юлия Воробьёва

Безболезненный укол: комары вдохновили учёных на создание новых игл

Учёные обнаружили четыре природных приспособления, которые делают укус комара практически незаметным.
Фото James Gathany/Wikimedia Commons.

Детям, которые боятся прививок, родители и врачи обещают, что укол будет совсем незаметным – как будто комарик укусит. Удивительно, но некоторые комары действительно обладают способностью прокалывать кожу людей и животных и высасывать кровь совершенно безболезненно.

Это умение насекомых вдохновило учёных из Университета Огайо в США на создание новых игл для различных медицинских целей.

Сперва медицинские инженеры подробно изучили строение комариного хоботка и работы энтомологов, посвящённые этому вопросу. Объектом исследований стали самки комаров вида Aedes vexan – он самый распространённый в Северной Америке.

Специалисты обнаружили целых четыре ключа к разгадке секрета безболезненного укуса. Два из них можно назвать дизайнерской задумкой природы. Первая – это крошечные зазубринки на поверхности "носика", благодаря которым он легче прокалывает кожу. Вторая – сочетание на хоботке твёрдых и мягких частей. Оказалось, что он мягче всего у кончика и по краям, но чем ближе к основанию, тем твёрже.

Две другие хитрости – это небольшая сила нажатия при укусе (в три раза ниже, чем при уколе медицинской иглой) и "местная анестезия". Как выяснили исследователи, "носик" комара слегка вибрирует при прокалывании кожи, и это помогает снизить силу надавливания. А как только комар вставляет хоботок, он сразу же выпускает под кожу слюну с белками, вызывающими небольшое онемение, и это также снижает болезненные ощущения. (К слову, воздействие слюны длится ещё несколько дней.)

 

Ведущий автор работы Бхарат Бхушан (Bharat Bhushan) отмечает, что комариные хитрости можно использовать для создания игл нового поколения.

"Мы можем включить эти элементы в дизайн микроиглы", — считает инженер. Сейчас иглы очень просты, инновации в этой области не внедрялись уже много лет. Может, уже пора попробовать что-то новое?

В ходе экспериментов команда создала инструмент, содержащий внутри две иглы, которые должны вводиться под кожу одновременно. Одна из игл впрыскивает обезболивающее соединение, а вторая в это же время производит забор крови, либо вводит пациенту нужное лекарство.

При этом вторая игла, как и комариный "носик", должна иметь зазубринки и точно повторять строение своего аналога – быть более мягкой и гибкой на кончике и твёрдой у основания. Наконец, последнее условие – эта же игла должна вибрировать при проколе кожи.

По словам медиков, новый инструмент будет стоит дороже традиционных игл, кроме того, вероятно, он не подойдёт для введения препаратов внутривенно и для забора большого количества крови, например, для переливаний.

Однако иглы нового поколения позволят сделать процедуры забора крови и прививки безболезненными, что особенно важно для юных пациентов.

"У нас есть материалы и знания, чтобы создать такие микроиглы. Следующим шагом будет поиск финансовой поддержки для производства и тестирования подобных устройств", — заключает Бхушан.

Кстати, ранее его команда представила "экономное" нанопокрытие, которое поможет использовать шампунь или чистящее средство до последней капли.

Статья с более подробным описанием новой работы была опубликована в издании Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

Напомним, ранее медицинские инженеры создали новый шприц вовсе без иглы, который вводит лекарства под давлением.

Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали и о других интересных разработках, вдохновлённых насекомыми. Среди них новая антибликовая плёнка, "выносливые" солнечные панели, беспилотники, которым не страшны поломки, и даже печатные дома из грязи и глины.

Ранее по теме

Сейчас

19:20

ОЗХО будет решать, кто виноват в химатаках

17:48

В центре Москвы загорелся ТРЦ "Атриум"

17:44

Когда и где состоится встреча Путина и Трампа, объявят 28 июня

15:57

Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год

15:42

В Москве годовалый мальчик упал с 13-го этажа

15:35

Родченков пытался свести счеты с жизнью из-за 30-миллионного иска

15:07

Джон Болтон приехал в Кремль

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Футболисты Южной Кореи вывели из борьбы чемпионов мира

Футболисты Южной Кореи вывели из борьбы чемпионов мира

43 минуты назад

Трансляции

20:50

Футбол. Чемпионат мира. Сербия - Бразилия
20:50

Футбол. Чемпионат мира. Швейцария - Коста-Рика
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 27 июня

Завтра, 28 июня

16:50

Футбол. Чемпионат мира. Япония - Польша
Все трансляции
Когда и где состоится встреча Путина и Трампа, объявят 28 июня

Когда и где состоится встреча Путина и Трампа, объявят 28 июня

1 час назад
Сборная Швеции обыграла Мексику и вышла в плей-офф

Сборная Швеции обыграла Мексику и вышла в плей-офф

48 минут назад
В центре Москвы загорелся ТРЦ "Атриум"

В центре Москвы загорелся ТРЦ "Атриум"

1 час назад
Адвокат: Родченков здоров и работает

Адвокат: Родченков здоров и работает

2 часа назад
Умер отец Майкла Джексона

Умер отец Майкла Джексона

34 минуты назад
15 самых безопасных стран мира

15 самых безопасных стран мира

6 часов назад
Нужна помощь: Ульяну Исакову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Ульяну Исакову спасет дорогое лекарство

21.06.2018 09:15
В Подмосковье нашли изрешеченный пулями труп москвича

В Подмосковье нашли изрешеченный пулями труп москвича

6 часов назад
"Прямой эфир": русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы

"Прямой эфир": русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы

1 час назад
Владимир Стогниенко прокомментирует матч Россия – Испания на "России 1"

Владимир Стогниенко прокомментирует матч Россия – Испания на "России 1"

12 часов назад
Белых будет сидеть под Рязанью

Белых будет сидеть под Рязанью

6 часов назад
Финансовый мир против реальности: к чему это ведет

Финансовый мир против реальности: к чему это ведет

7 часов назад
Получи возможность прорекламировать свой бренд

Получи возможность прорекламировать свой бренд

7 часов назад
Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии

Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии

25.06.2018 14:08
У большинства людей оказались скромные представления об идеальной жизни

У большинства людей оказались скромные представления об идеальной жизни

1 час назад
Безболезненный укол: комары вдохновили учёных на создание новых игл

Безболезненный укол: комары вдохновили учёных на создание новых игл

1 час назад
Apple выпустила новую операционку для Mac

Apple выпустила новую операционку для Mac

2 часа назад
Охота на жизнь: эксперты выпустили всестороннее руководство по поиску обитаемых планет

Охота на жизнь: эксперты выпустили всестороннее руководство по поиску обитаемых планет

2 часа назад
В "Симпсонах" нашли предсказание финалистов Чемпионата мира

В "Симпсонах" нашли предсказание финалистов Чемпионата мира

2 часа назад
Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год

Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год

3 часа назад
Audi слегка обновила семейство А4

Audi слегка обновила семейство А4

3 часа назад
Пьяный мужчина залез на неработающее колесо обозрения и упал. Видео

Пьяный мужчина залез на неработающее колесо обозрения и упал. Видео

3 часа назад
В Москве годовалый мальчик упал с 13 этажа

В Москве годовалый мальчик упал с 13 этажа

3 часа назад
Почему некоторые люди склонны к алкоголизму больше других

Почему некоторые люди склонны к алкоголизму больше других

4 часа назад
Ленин значит победа! Суеверные болельщики выстроились в 400-метровую очередь к мавзолею

Ленин значит победа! Суеверные болельщики выстроились в 400-метровую очередь к мавзолею

4 часа назад
В Сербии осудили вдову Милошевича, живущую в России

В Сербии осудили вдову Милошевича, живущую в России

4 часа назад
Денис Мацуев: продолжу срывать голос за наших футболистов

Денис Мацуев: продолжу срывать голос за наших футболистов

4 часа назад
Выглядит на 5 баллов: омбудсмен не знает, за счет чего держится Сенцов

Выглядит на 5 баллов: омбудсмен не знает, за счет чего держится Сенцов

5 часов назад
Новый аппарат зафиксирует, как человечество изменило орбиту астероида

Новый аппарат зафиксирует, как человечество изменило орбиту астероида

5 часов назад
Оползень во Вьетнаме похоронил под тоннами грязи два работающих экскаватора. Видео

Оползень во Вьетнаме похоронил под тоннами грязи два работающих экскаватора. Видео

5 часов назад
Сергей Игнашевич: постараемся найти у испанцев слабые места

Сергей Игнашевич: постараемся найти у испанцев слабые места

6 часов назад
Путин вручил награды в Екатерининском зале Кремлевского дворца

Путин вручил награды в Екатерининском зале Кремлевского дворца

6 часов назад
Москва получит 400 камер фиксации автомобильных номеров

Москва получит 400 камер фиксации автомобильных номеров

6 часов назад
Режиссер Богомолов уходит из МХТ им. Чехова

Режиссер Богомолов уходит из МХТ им. Чехова

6 часов назад
Поток воды из прорванной трубы разбил стекла в магазинах и затопил улицу. Видео

Поток воды из прорванной трубы разбил стекла в магазинах и затопил улицу. Видео

6 часов назад
Бывшая Шнурова прокомментировала сообщения о причинах развода

Бывшая Шнурова прокомментировала сообщения о причинах развода

7 часов назад
Главный по старению: найден ген, который тормозит деление клеток

Главный по старению: найден ген, который тормозит деление клеток

9 часов назад
"Осторожно: Грамп!": 4 факта о необычном мультфильме, которые полезно знать перед просмотром

"Осторожно: Грамп!": 4 факта о необычном мультфильме, которые полезно знать перед просмотром

9 часов назад
Инструкция: как приготовить полезные шашлыки

Инструкция: как приготовить полезные шашлыки

9 часов назад
Национальный рейтинг губернаторов: 10 лидеров

Национальный рейтинг губернаторов: 10 лидеров

10 часов назад
Марадона опроверг информацию о госпитализации

Марадона опроверг информацию о госпитализации

11 часов назад