Когда и где состоится встреча Путина и Трампа, объявят 28 июня

Основными темами на встрече Владимира Путина и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стали ядерное разоружение, военный конфликт в Сирии, ситуация вокруг КНДР и, конечно, Украина, пишет агентство "Интерфакс".

Кроме того, немало времени уделили "главному политическому событию этого лета" – встрече Путина и Трампа. Она пройдет с глазу на глаз, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. А потом главы государств сделают совместное заявление для СМИ.

Ушаков отметил, что для Владимира Путина переговоры с Дональдом Трампом очень важны и он будет к ним готовиться. Когда и где они состоятся, собираются объявить уже завтра.

Также во время встречи Путина с Болтоном была вскользь затронута тема вмешательства в американские выборы. Российский президент в очередной раз отметил, что РФ не имеет к этому никакого отношения.