Кубок России по аквабайку: определились сильнейшие

Подведены итоги Кубка России по аквабайку-2018, который проходил на Волге в Твери. Также здесь успешно состоялись первые официальные мировые соревнования в дисциплине гидрофлай (флайбординг). В соревнованиях приняло участие более 50 спортсменов.

Состязания прошли в трёх дисциплинах. В слаломе (параллельные заезды двух спортсменов) победу в классе Runabout GP1 (сидячий аквабайк) победу одержал Дмитрий Цуков, чемпион Европы прошлого года. В Ski division (мотоцикл без сиденья) победил Даниил Власов из Санкт-Петербурга. В кольцевых гонках (заезды с общим стартом) в разных категориях победу одержали Власов, Тимур Архипов, Николай Архипов, Александр Кабатов, Роман Клименко.

Самыми зрелищными стали соревнования в категории фристайл (демонстрация трюков на время). Чемпионом стал 16-летний спортсмен из Москвы Сергей Чемезов: "Я доволен своим выступлением — сделал лучшее, на что готов на сегодня. Но всегда есть, куда расти. Я надеюсь, что с каждым годом мои результаты будут улучшаться, и я буду делать все более сложные элементы. Моя глобальная цель – стать чемпионом мира", — комментировал спортсмен.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил Кубок Михаила Тверского "За волю к победе", приуроченный к 700-летию подвига знаменитого земляка, главному организатору Кубка России по аквабайку, чемпиону России 2011 года, мастеру спорта по водно-моторному спорту Михаилу Ершову, который также принимал участие в соревнованиях.

"Состав участников в категории фристайл в этом году был очень силён. Особенно яркую программу откатала первая тройка. Я оцениваю их выступление на уровне чемпионов мира. При этом спортсмены не останавливаются на достигнутом, и с каждым годом я вижу, как их уровень растёт", — прокомментировал Михаил Ершов.

Специальный приз от Министерства туризма Тверской области и туристического портала Welcometver.ru был вручён спортсмену из самого дальнего региона страны. Им стал участник соревнований в категории фристайл Михаил Ляховчук (Baikal Jet Fest) из Иркутска.

На Кубке России по аквабайку 2018 успешно состоялись первые в мире официальные соревнования в дисциплине гидрофлай (флайбординг) под эгидой UIM. Первое место занял самый старший по возрасту спортсмен в категории Владимир Белов из Нижнего Новгорода, второй Тимофей Бережной, третий – Дмитрий Журавлев. Оба спортсмена представляют московскую школу Mosfly.

А вечером зрители увидели уникальное фристайл-шоу на воде "Космическая Одиссея" с участием флайбордистов, только что подтвердивших свой высокий статус на соревнованиях.

"Это пятнадцатое мероприятие по экстремальным видам спорта, которое наша команда провела на тверской земле. В том числе это ежегодный фестиваль "Русская волна" (яхтинг, джетски, вейкборд, падлборд), "Русский снег" (снегоходы, багги, зимний мотокросс), "Русская весна" (квадроциклы, легкий эндуро), "Мокрые ракеты" (вейкборд, вейксерф)", — прокомментировал Андрей Краснов, руководитель оргкомитета Кубка России по аквабайку.

По словам Краснова, для дисциплины аквабайк Тверская область стала настоящей столицей: топовые соревнования сезона проводятся здесь уже третий раз подряд: "Россия, известная своими природными богатствами и просторами, должна занимать лидирующие позиции в мире по туристической привлекательности. События такого уровня способствуют развитию как международного, так и, в первую очередь, внутреннего туризма в стране".

"Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие", – сказал Игорь Руденя, губернатор Тверской области.

Следующие крупные соревнования по аквабайку пройдут с 6 по 9 сентября в Геленджике. Это будет чемпионат России в этом зрелищном виде водного спорта.