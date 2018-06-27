На заправке в Ставрополе загорелся автомобиль

Внезапное возгорание в моторном отсеке возникло прямо во время заправки автомобиля 26 июня в Ставрополе. Пламя вырывалось из моторного отсека, и некоторые очевидцы, видя надвигающуюся катастрофу, отъехали в сторону.

Работники заправки, напротив, вовремя заметив критическую ситуацию, оперативно на нее отреагировали, потушив огонь доступными средствами и откатив дымящуюся машину в сторону.