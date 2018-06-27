Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 июня 201821:40 Павел Зарубин

Северный поток, футбол и борьба с терроризмом. Переговоры Путина и Трампа обещают быть насыщенными

Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встречу. Теперь об этом объявлено официально. Первым шагом к восстановлению полноформатных отношений между нашими странами российский президент назвал сегодня визит Джона Болтона, помощника американского лидера по национальной безопасности. После беседы в Кремле стало известно, что саммит пройдет на территории третьей страны. А в центре внимания будут находиться двусторонние отношения, сирийское урегулирование и проблемы разоружения.

Его внутренние состояние на встрече с Путиным выдавало то, что делали руки. Ни секунды покоя. Джон "бешеные усы" Болтон,  как называют в американских политических кругах помощника Трампа по национальной безопасности, чего только ранее не говорил про Россию и ее президента, но вот встреча лицом к лицу.

"С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы сможем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами. Россия никогда не стремилась к конфронтации. Надеюсь, мы с вами сегодня сможем поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга", — заявил Владимир Путин.

"Благодарю вас за то, что принимаете меня, уделяете мне время. Надеюсь, что мы сможем обсудить возможности улучшения взаимоотношений между Россией и США по направлениям, по которым у нас есть определенные разногласия. Даже и ранее, когда у нас были серьезные разногласия, наши лидеры, наши советники встречались. И это было важным залогом обеспечения стабильности в мире. Господин Трамп привержен этим, достижениям этих целей", — ответил Болтон.

Кто занимается российским вопросом в США, сегодня можно было рассмотреть поближе: молодой человек с прической-хвостиком — директор по России и Европе в Совете национальной безопасности США Джо Вэнг. Еще приехала старший директор того же отдела. Сегодня же американскую делегацию принял и Лавров. Главная новость большого дипломатического дня — Путин и Трамп вскоре точно встретятся.

И это, как и год назад в Гамбурге, будут полноформатные переговоры. Уже понятно, что встреча пройдет в третьей стране. Ранее газеты писали про столицу Австрии, накануне стали называть Хельсинки, но точное время и место собираются объявить завтра.

"Несомненно, будет беседа тет-а-тет, также предусматривается протокольное мероприятие,
скорее всего, рабочий завтрак и совместная пресс-конференция. Шла речь о том, что президенты могут договориться о совместном
заявлении, которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене", — заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Путин через Болтона сегодня также передал устное послание Трампу о важности предстоящей личной встречи.

"Завтра будет сделано официальное заявление одновременное по-московскому и вашингтонскому времени о месте и дне проведения встречи. Если мне повезет, то я постараюсь не разгласить эту информацию до завтра", — добавил Болтон.

Прямо под окнами главного корпуса Кремля, на Красной Площади, продолжаются гулянья болельщиков. Нередко довольно громкие. Так что Болтон совершенно точно слышал и видел, какие настроения сейчас в российской столице.

Американские чиновники так пугали своих болельщиков Россией, а они все равно купили на чемпионат больше всех билетов. Даже несмотря на то, что сборная США пробиться на турнир не смогла.

"Хочу поздравить вас с тем, что Соединенные Штаты получили право на проведение чемпионата мира по футболу ФИФА в 2026 году. Пока нам удается организовать это соревнование должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом", — предложил Путин.

"Конечно же, с удовольствием узнаем у вас о том, как вам удается столь успешно проводить чемпионат", — согласился помощник Трампа.

Другой успешный начинающийся российский проект, "Северный Поток-2", Вашингтон тоже неприкрыто раздражает. Там уже открытым текстом заявляют о необходимости его сорвать. На мировой газовой конференции, которая проходит в США, российский министр энергетики сказал своему американскому коллеге, что думает по этому поводу.

"Мной была высказана позиция о том, что это экономически целесообразный для Европы проект, в котором заинтересованы европейские потребители, который реализуется европейскими компаниями совместно с Газпромом. В целях энергобезопасности Европы и обеспечения потребностей Европы в экологически чистых энергетических ресурсах", — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Спорных и очень острых вопросов в отношениях России и США десятки. Все они и будут обсуждены на новой встрече Путина и Трампа.

Сейчас

22:17

"Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии

21:37

Главу владимирской Росгвардии поймали на взятке

19:20

ОЗХО будет решать, кто виноват в химатаках

17:48

В центре Москвы загорелся ТРЦ "Атриум"

17:44

Когда и где состоится встреча Путина и Трампа, объявят 28 июня

15:57

Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год

15:42

В Москве годовалый мальчик упал с 13-го этажа

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Швейцарцам хватило ничьи с Коста-Рикой для прохода в плей-офф

Швейцарцам хватило ничьи с Коста-Рикой для прохода в плей-офф

10 минут назад

Трансляции

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 27 июня

Завтра, 28 июня

16:50

Футбол. Чемпионат мира. Япония - Польша
16:50

Футбол. Чемпионат мира. Сенегал - Колумбия
20:50

Футбол. Чемпионат мира. Панама - Тунис
Все трансляции
Бразильцы обыграли сербов и с первого места вышли в 1/8 финала

Бразильцы обыграли сербов и с первого места вышли в 1/8 финала

21 минута назад
Мануэль Нойер: ни в одной из игр вы не увидели настоящую сборную Германии

Мануэль Нойер: ни в одной из игр вы не увидели настоящую сборную Германии

40 минут назад
Северный поток, футбол и борьба с терроризмом. Переговоры Путина и Трампа обещают быть насыщенными

Северный поток, футбол и борьба с терроризмом. Переговоры Путина и Трампа обещают быть насыщенными

1 час назад
Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 27 июня. Прямая трансляция

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 27 июня. Прямая трансляция

13 минут назад
Россия переходит на "Мир". Какие преимущества сулит новая платежная система

Россия переходит на "Мир". Какие преимущества сулит новая платежная система

2 часа назад
15 самых безопасных стран мира

15 самых безопасных стран мира

10 часов назад
Нужна помощь: Ульяну Исакову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Ульяну Исакову спасет дорогое лекарство

21.06.2018 09:15
Немецкий фрегат стал жертвой собственной ракеты

Немецкий фрегат стал жертвой собственной ракеты

1 час назад
"Прямой эфир": русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы

"Прямой эфир": русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы

4 часа назад
Владимир Стогниенко прокомментирует матч Россия – Испания на "России 1"

Владимир Стогниенко прокомментирует матч Россия – Испания на "России 1"

15 часов назад
Белых будет сидеть под Рязанью

Белых будет сидеть под Рязанью

9 часов назад
Финансовый мир против реальности: к чему это ведет

Финансовый мир против реальности: к чему это ведет

10 часов назад
ОЗХО будет решать, кто виноват в химатаках

ОЗХО будет решать, кто виноват в химатаках

3 часа назад
Адвокат: Родченков здоров и работает

Адвокат: Родченков здоров и работает

5 часов назад
Получи возможность прорекламировать свой бренд

Получи возможность прорекламировать свой бренд

11 часов назад
Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии

Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии

25.06.2018 14:08
Жители Идлиба: "Белые каски" готовят провокации

Жители Идлиба: "Белые каски" готовят провокации

56 минут назад
Тренер шведов Андерссон: вся команда заслуживает одобрения и похвалы

Тренер шведов Андерссон: вся команда заслуживает одобрения и похвалы

1 час назад
Глава владимирской Росгвардии подозревается в вымогательстве

Глава владимирской Росгвардии подозревается в вымогательстве

1 час назад
Вся страна как симфонический оркестр: в Кремле наградили лучших из лучших

Вся страна как симфонический оркестр: в Кремле наградили лучших из лучших

2 часа назад
Арестован виновник ДТП на Верхней Масловке, из-за которого погибла беременная женщина

Арестован виновник ДТП на Верхней Масловке, из-за которого погибла беременная женщина

2 часа назад
Умер отец Майкла Джексона

Умер отец Майкла Джексона

4 часа назад
У большинства людей оказались скромные представления об идеальной жизни

У большинства людей оказались скромные представления об идеальной жизни

4 часа назад
Безболезненный укол: комары вдохновили учёных на создание новых игл

Безболезненный укол: комары вдохновили учёных на создание новых игл

5 часов назад
В центре Москвы загорелся ТРЦ "Атриум"

В центре Москвы загорелся ТРЦ "Атриум"

5 часов назад
Apple выпустила новую операционку для Mac

Apple выпустила новую операционку для Mac

5 часов назад
Охота на жизнь: эксперты выпустили всестороннее руководство по поиску обитаемых планет

Охота на жизнь: эксперты выпустили всестороннее руководство по поиску обитаемых планет

5 часов назад
В "Симпсонах" нашли предсказание финалистов Чемпионата мира

В "Симпсонах" нашли предсказание финалистов Чемпионата мира

5 часов назад
Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год

Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год

6 часов назад
Audi слегка обновила семейство А4

Audi слегка обновила семейство А4

6 часов назад
Пьяный мужчина залез на неработающее колесо обозрения и упал. Видео

Пьяный мужчина залез на неработающее колесо обозрения и упал. Видео

6 часов назад
В Москве годовалый мальчик упал с 13 этажа

В Москве годовалый мальчик упал с 13 этажа

7 часов назад
Почему некоторые люди склонны к алкоголизму больше других

Почему некоторые люди склонны к алкоголизму больше других

8 часов назад
Ленин значит победа! Суеверные болельщики выстроились в 400-метровую очередь к мавзолею

Ленин значит победа! Суеверные болельщики выстроились в 400-метровую очередь к мавзолею

8 часов назад
В Сербии осудили вдову Милошевича, живущую в России

В Сербии осудили вдову Милошевича, живущую в России

8 часов назад
Денис Мацуев: продолжу срывать голос за наших футболистов

Денис Мацуев: продолжу срывать голос за наших футболистов

8 часов назад
Выглядит на 5 баллов: омбудсмен не знает, за счет чего держится Сенцов

Выглядит на 5 баллов: омбудсмен не знает, за счет чего держится Сенцов

8 часов назад
Новый аппарат зафиксирует, как человечество изменило орбиту астероида

Новый аппарат зафиксирует, как человечество изменило орбиту астероида

9 часов назад
Оползень во Вьетнаме похоронил под тоннами грязи два работающих экскаватора. Видео

Оползень во Вьетнаме похоронил под тоннами грязи два работающих экскаватора. Видео

9 часов назад
Сергей Игнашевич: постараемся найти у испанцев слабые места

Сергей Игнашевич: постараемся найти у испанцев слабые места

9 часов назад
Путин вручил награды в Екатерининском зале Кремлевского дворца

Путин вручил награды в Екатерининском зале Кремлевского дворца

9 часов назад
Москва получит 400 камер фиксации автомобильных номеров

Москва получит 400 камер фиксации автомобильных номеров

10 часов назад
Режиссер Богомолов уходит из МХТ им. Чехова

Режиссер Богомолов уходит из МХТ им. Чехова

10 часов назад
Поток воды из прорванной трубы разбил стекла в магазинах и затопил улицу. Видео

Поток воды из прорванной трубы разбил стекла в магазинах и затопил улицу. Видео

10 часов назад
В Подмосковье нашли изрешеченный пулями труп москвича

В Подмосковье нашли изрешеченный пулями труп москвича

10 часов назад
Бывшая Шнурова прокомментировала сообщения о причинах развода

Бывшая Шнурова прокомментировала сообщения о причинах развода

10 часов назад
Главный по старению: найден ген, который тормозит деление клеток

Главный по старению: найден ген, который тормозит деление клеток

12 часов назад
"Осторожно: Грамп!": 4 факта о необычном мультфильме, которые полезно знать перед просмотром

"Осторожно: Грамп!": 4 факта о необычном мультфильме, которые полезно знать перед просмотром

13 часов назад
Инструкция: как приготовить полезные шашлыки

Инструкция: как приготовить полезные шашлыки

13 часов назад
Национальный рейтинг губернаторов: 10 лидеров

Национальный рейтинг губернаторов: 10 лидеров

13 часов назад
Марадона опроверг информацию о госпитализации

Марадона опроверг информацию о госпитализации

15 часов назад