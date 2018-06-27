Северный поток, футбол и борьба с терроризмом. Переговоры Путина и Трампа обещают быть насыщенными

Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встречу. Теперь об этом объявлено официально. Первым шагом к восстановлению полноформатных отношений между нашими странами российский президент назвал сегодня визит Джона Болтона, помощника американского лидера по национальной безопасности. После беседы в Кремле стало известно, что саммит пройдет на территории третьей страны. А в центре внимания будут находиться двусторонние отношения, сирийское урегулирование и проблемы разоружения.

Его внутренние состояние на встрече с Путиным выдавало то, что делали руки. Ни секунды покоя. Джон "бешеные усы" Болтон, как называют в американских политических кругах помощника Трампа по национальной безопасности, чего только ранее не говорил про Россию и ее президента, но вот встреча лицом к лицу.

"С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы сможем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами. Россия никогда не стремилась к конфронтации. Надеюсь, мы с вами сегодня сможем поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга", — заявил Владимир Путин. "Благодарю вас за то, что принимаете меня, уделяете мне время. Надеюсь, что мы сможем обсудить возможности улучшения взаимоотношений между Россией и США по направлениям, по которым у нас есть определенные разногласия. Даже и ранее, когда у нас были серьезные разногласия, наши лидеры, наши советники встречались. И это было важным залогом обеспечения стабильности в мире. Господин Трамп привержен этим, достижениям этих целей", — ответил Болтон.

Кто занимается российским вопросом в США, сегодня можно было рассмотреть поближе: молодой человек с прической-хвостиком — директор по России и Европе в Совете национальной безопасности США Джо Вэнг. Еще приехала старший директор того же отдела. Сегодня же американскую делегацию принял и Лавров. Главная новость большого дипломатического дня — Путин и Трамп вскоре точно встретятся.

И это, как и год назад в Гамбурге, будут полноформатные переговоры. Уже понятно, что встреча пройдет в третьей стране. Ранее газеты писали про столицу Австрии, накануне стали называть Хельсинки, но точное время и место собираются объявить завтра.

"Несомненно, будет беседа тет-а-тет, также предусматривается протокольное мероприятие,

скорее всего, рабочий завтрак и совместная пресс-конференция. Шла речь о том, что президенты могут договориться о совместном

заявлении, которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене", — заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Путин через Болтона сегодня также передал устное послание Трампу о важности предстоящей личной встречи.

"Завтра будет сделано официальное заявление одновременное по-московскому и вашингтонскому времени о месте и дне проведения встречи. Если мне повезет, то я постараюсь не разгласить эту информацию до завтра", — добавил Болтон.

Прямо под окнами главного корпуса Кремля, на Красной Площади, продолжаются гулянья болельщиков. Нередко довольно громкие. Так что Болтон совершенно точно слышал и видел, какие настроения сейчас в российской столице.

Американские чиновники так пугали своих болельщиков Россией, а они все равно купили на чемпионат больше всех билетов. Даже несмотря на то, что сборная США пробиться на турнир не смогла.

"Хочу поздравить вас с тем, что Соединенные Штаты получили право на проведение чемпионата мира по футболу ФИФА в 2026 году. Пока нам удается организовать это соревнование должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом", — предложил Путин. "Конечно же, с удовольствием узнаем у вас о том, как вам удается столь успешно проводить чемпионат", — согласился помощник Трампа.

Другой успешный начинающийся российский проект, "Северный Поток-2", Вашингтон тоже неприкрыто раздражает. Там уже открытым текстом заявляют о необходимости его сорвать. На мировой газовой конференции, которая проходит в США, российский министр энергетики сказал своему американскому коллеге, что думает по этому поводу.

"Мной была высказана позиция о том, что это экономически целесообразный для Европы проект, в котором заинтересованы европейские потребители, который реализуется европейскими компаниями совместно с Газпромом. В целях энергобезопасности Европы и обеспечения потребностей Европы в экологически чистых энергетических ресурсах", — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Спорных и очень острых вопросов в отношениях России и США десятки. Все они и будут обсуждены на новой встрече Путина и Трампа.