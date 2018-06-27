Северный поток, футбол и борьба с терроризмом. Переговоры Путина и Трампа обещают быть насыщенными
Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встречу. Теперь об этом объявлено официально. Первым шагом к восстановлению полноформатных отношений между нашими странами российский президент назвал сегодня визит Джона Болтона, помощника американского лидера по национальной безопасности. После беседы в Кремле стало известно, что саммит пройдет на территории третьей страны. А в центре внимания будут находиться двусторонние отношения, сирийское урегулирование и проблемы разоружения.
Его внутренние состояние на встрече с Путиным выдавало то, что делали руки. Ни секунды покоя. Джон "бешеные усы" Болтон, как называют в американских политических кругах помощника Трампа по национальной безопасности, чего только ранее не говорил про Россию и ее президента, но вот встреча лицом к лицу.
"С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы сможем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами. Россия никогда не стремилась к конфронтации. Надеюсь, мы с вами сегодня сможем поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга", — заявил Владимир Путин.
"Благодарю вас за то, что принимаете меня, уделяете мне время. Надеюсь, что мы сможем обсудить возможности улучшения взаимоотношений между Россией и США по направлениям, по которым у нас есть определенные разногласия. Даже и ранее, когда у нас были серьезные разногласия, наши лидеры, наши советники встречались. И это было важным залогом обеспечения стабильности в мире. Господин Трамп привержен этим, достижениям этих целей", — ответил Болтон.
Кто занимается российским вопросом в США, сегодня можно было рассмотреть поближе: молодой человек с прической-хвостиком — директор по России и Европе в Совете национальной безопасности США Джо Вэнг. Еще приехала старший директор того же отдела. Сегодня же американскую делегацию принял и Лавров. Главная новость большого дипломатического дня — Путин и Трамп вскоре точно встретятся.
И это, как и год назад в Гамбурге, будут полноформатные переговоры. Уже понятно, что встреча пройдет в третьей стране. Ранее газеты писали про столицу Австрии, накануне стали называть Хельсинки, но точное время и место собираются объявить завтра.
"Несомненно, будет беседа тет-а-тет, также предусматривается протокольное мероприятие,
скорее всего, рабочий завтрак и совместная пресс-конференция. Шла речь о том, что президенты могут договориться о совместном
заявлении, которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене", — заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Путин через Болтона сегодня также передал устное послание Трампу о важности предстоящей личной встречи.
"Завтра будет сделано официальное заявление одновременное по-московскому и вашингтонскому времени о месте и дне проведения встречи. Если мне повезет, то я постараюсь не разгласить эту информацию до завтра", — добавил Болтон.
Прямо под окнами главного корпуса Кремля, на Красной Площади, продолжаются гулянья болельщиков. Нередко довольно громкие. Так что Болтон совершенно точно слышал и видел, какие настроения сейчас в российской столице.
Американские чиновники так пугали своих болельщиков Россией, а они все равно купили на чемпионат больше всех билетов. Даже несмотря на то, что сборная США пробиться на турнир не смогла.
"Хочу поздравить вас с тем, что Соединенные Штаты получили право на проведение чемпионата мира по футболу ФИФА в 2026 году. Пока нам удается организовать это соревнование должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом", — предложил Путин.
"Конечно же, с удовольствием узнаем у вас о том, как вам удается столь успешно проводить чемпионат", — согласился помощник Трампа.
Другой успешный начинающийся российский проект, "Северный Поток-2", Вашингтон тоже неприкрыто раздражает. Там уже открытым текстом заявляют о необходимости его сорвать. На мировой газовой конференции, которая проходит в США, российский министр энергетики сказал своему американскому коллеге, что думает по этому поводу.
"Мной была высказана позиция о том, что это экономически целесообразный для Европы проект, в котором заинтересованы европейские потребители, который реализуется европейскими компаниями совместно с Газпромом. В целях энергобезопасности Европы и обеспечения потребностей Европы в экологически чистых энергетических ресурсах", — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Спорных и очень острых вопросов в отношениях России и США десятки. Все они и будут обсуждены на новой встрече Путина и Трампа.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Чемпионы мира из Германии пакуют чемоданы
- Бразильцы обыграли сербов и с первого места вышли в 1/8 финала
- Швеция разгромила Мексику. Обе команды - в плей-офф
- Швейцарцам хватило ничьей с Коста-Рикой для прохода в плей-офф
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
О встрече Путина и Трампа удалось договориться
- Кобзон, Этуш, Мацуев - кого наградил Путин
- Суицид Родченкова оказался уткой
- Пляжный отдых для разных поколений - выбираем правильно
Самое читаемое
-
Жуткая авария: автобус с пассажирами треснул по швам. Видео
- Гоген Солнцев рассказал о трагедии, сблизившей его с женой-пенсионеркой
- Задержан сотрудник университета "Синергия", насмерть сбивший беременную
- Самая популярная сотрудница киевской полиции устроила стриптиз в фуражке
- Перед убийством украинскую модель пытали
Авто.Вести.Ru
-
Обзор нового Geely Atlas: китаец, за которого не стыдно (видео!)
- "Внедорожный" Jeep Grand Cherokee Trailhawk получил рублевый ценник
- Чем осмотр отличается от досмотра? Разъяснение от ГИБДД!
- Мы узнали российские цены на новый кроссовер Infiniti QX50
- Chevrolet представил абсолютно новый кроссовер с известным именем
Экономика
-
ОПЕК+ наносит удар по экспорту США
- "ВКонтакте" и ГПБ запустили платежную систему VK Pay
- Закредитованность россиян выросла до 12,8 трлн руб.
- ФНС хочет выдавать легальным самозанятым по 10 тысяч
- Национальный рейтинг губернаторов: 10 лидеров
Недвижимость
-
Вдова Баталова боится ездить на дачу из-за соседа
- Особняк Джуны ведьмам не достался
- Россияне смогут платить за коммуналку частями
- Что можно купить в Англии, если продать двушку в Москве
- Цены на вторичное жилье могут вырасти из-за ажиотажа
Вести.Медицина
-
Хочу спать, но мысли мешают заснуть: кто в этом виноват и что делать
- Говорят ученые: мозг любит шоколад больше, чем сыр
- Что делать, если вас укусил клещ?
- Опаснее, чем кажется: в чем проблема строгих диет и интенсивных тренировок
- Ямочки на щеках: патология или эталон красоты?
Вести в 20.00
-
Путину и Болтону удалось все решить
- Карта "Мир" приходит ко всем
- Виновник страшного ДТП в Москве арестован
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Огромное бензиновое пятно появилось на поверхности Яузы
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- Что умеет и может искусственный интеллект?
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Запугать не получилось: Москва удивила иностранных болельщиков
- Соревнование для родителей: москвичи тратят на выпускной миллионы
- Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы
- В Москве выросло число липовых благотворительных фондов
- У мажоров хотят отобрать скоростные машины
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков