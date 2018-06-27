Арестован виновник ДТП на Верхней Масловке, из-за которого погибла беременная женщина

Головинский суд арестовал Михаила Исаханова — возможного виновника трагедии на Верхней Масловке. Там в ДТП смертельные травмы получила беременная женщина. Суд посчитал, что подозреваемый может скрыться. Сразу после аварии он сменил квартиру. Как сам Исаханов объясняет причины столкновения, и какие версии рассматривает следствие?

В суд Михаила Исаханова привезли в наручниках. В коридоре он старательно прятал глаза от родственников и знакомых погибшей Натальи Львовой.

Услышав решение, арест, Михаил Исаханов только пожал плечами. Свою вину он так и не признал, не извинился и просил на время следствия отпустить под залог в один миллион рублей.

Виновник ДТП сегодня пытался оправдываться. Якобы на Верхней Масловке его подрезал автомобиль: тот поворачивал на перекрестке и не уступил дорогу Исаханову.

- Дальше что произошло?

- Дальше моя машина подпрыгнула на бордюре, сбила дорожный знак и налетела на этих женщин.

- С какой скоростью вы двигались?

- Километров шестьдесят, не более того.

Но на записях камер наблюдения видно, что Исаханов ехал явно быстрее. И если так, то виноваты оба водителя. Один повернул налево, не уступив дорогу ехавшему навстречу автомобилю. Другой превысил скорость и не успел затормозить. Другое дело, что та, вторая машина пока существует лишь на словах. О ней говорят только подозреваемый и его адвокат. Записей нет. Свидетель происшествия Алексей Ледоков на схеме показывает, как было дело. Исаханова на дороге он не видел.

"Он на очень большой скорости летел. Он начал пытаться проехать справа, залез даже на тротуар, после этого в этой части он потерял управление, и его машину выбросило сюда", — говорит Алексей Ледоков.

В результате аварии беременная Наталья Львова получила сильнейшие травмы. Ее нерожденный ребенок погиб сразу, а за жизнь матери врачи боролись неделю. Не спасли.

Еще одна пострадавшая — Варвара Бойко — впала в кому. Состояние женщины по-прежнему тяжелое. Следователь сегодня тоже предположил, что водитель существенно превысил скорость и не справился с управлением, у него мало опыта. После этого сам Исаханов подтвердил, что действительно лишь недавно сел за руль.

- Какой у вас водительский стаж?

- С две тысячи пятнадцатого года, но вожу машину только полгода.

По данным следствия, бывшего преподавателя университета штрафовали сорок девять раз за нарушение правил дорожного движения, и в момент ДТП мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

"Он действительно на месте дышал так называемую трубочку, но на алкоголь. На состояние наркотического опьянения проходить медицинское освидетельствование в установленном законом порядке он отказался", — говорит адвокат семьи погибшей Андрей Мишонов.

Михаил Исаханов после аварии извиняться перед родственниками погибшей не стал, зато сразу сменил место жительства, где и был задержан. Суд посчитал, что он может скрыться от следствия и отправил под арест.