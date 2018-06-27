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27 июня 201821:37

Глава владимирской Росгвардии подозревается в вымогательстве

фото: Russian Look

Начальник управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина подозревается в вымогательстве взяток у подчиненных.

По версии следствия, за проступки или недоработки руководитель наказывала гвардейцев рублем, который отправляла себе в карман. Якобы, Мокшина требовала денежные вознаграждения за то, что не будет привлекать провинившихся к дисциплинарной ответственности, передает "Россия 24".

"В мае 2018 года полковник полиции через посредника получила от нескольких руководителей территориальных подразделений Росгвардии региона требуемые суммы денег", — говорит старший помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина.

Если подозрения следователей подтвердятся, для многих силовиков это станет огромным разочарованием. Ведь до недавнего времени Мокшина считалась едва ли не образцом для подражания. Во-первых, единственная женщина среди глав региональных управлений Росгвардии. Во-вторых, славилась своей неуемной энергией: несмотря на напряженный график успевала писать картины, работать над диссертацией и уделять время большому теннису.

В отношении полковника полиции Алфии Мокшиной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ. Уже проведены обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Алфия Мокшина задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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