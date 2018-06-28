Помпео: Трамп верит, что Россия вернется в "Большую семерку"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен, что Россия вернется в "Большую семерку" даже без выполнения минских соглашений. Об этом заявил 27 июня государственный секретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате.

Отвечая на вопрос, хотели бы Соединенные Штаты видеть Россию в "Большой семерке", Помпео подчеркнул, что комментарии президента говорят сами за себя. "Трамп глубоко убежден, что иметь Россию часть этих важных геостратегических обсуждений неизбежно".

По словам Помпео, он даже готов предложить набор компромиссных вариантов для переговоров с Россией, но не может предсказать, какие из них в итоге будут вынесены на обсуждение.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года, напоминает РИА Новости. В 2014 году она сократилась до "Семерки", когда на форе событий в Крыму участники клуба, решив не ехать на очередную встречу в Сочи, собрались в Брюсселе без России.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последней информации ООН, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается и в ходе встреч в Минске контактной группы, принявшей с сентября 2014 года три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но перестрелки продолжаются и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта.