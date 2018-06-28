Тренер бразильцев Тите: наша команда сильная и сбалансированная

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите рассказал о сильных сторонах своей команды. Бразильцы обыграли сербов со счетом 2:0 и с первого места в группе вышли в плей-офф чемпионата мира.

"Наша команда сильна тем, что в ней играют спортсмены разных качеств, — заявил Тите, которого цитирует РИА Новости. — Мы живем не ожиданиями, а действительностью. Наша команда сильная, сбалансирования, агрессивная, обладает самыми разными качествами — это как запчасти".

В матче 1/8 финала сборная Бразилии сыграет с командой Мексики. Встреча пройдет 2 июня в Самаре.