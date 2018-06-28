Король Испании посетит матч национальной команды с Россией

В воскресенье, 1 июля, сборные Испании и России проведут матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. На встрече, которая пройдет на московском стадионе "Лужники" будет присутствовать Король Испании Филипп VI.

Компанию королю в одной из лож стадиона составит президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, отмечает Чемпионат.com. Ранее Испания заняла первое место в своей группе, а россияне стали вторыми.