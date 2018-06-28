Трамп не удержался и рассказал о предстоящей встрече с Путиным

Встреча президентов США и России пройдет в Хельсинки после саммита НАТО. Об этом не утерпел и рассказал сам Дональд Трамп, его слова приводит агентство агентство Bloomberg. Официально о месте и времени саммита представители объявят 28 июня. Детали обговорил в Москве помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

Переговоры в Кремле в расширенном составе продолжались около двух часов. Собеседники выразили надежду восстановить полноформатное сотрудничество.

И конечно, куда без футбола в эти дни. Проведение мундиаля обсудили и на переговорах в Кремле. В июне США, Канада и Мексика выиграли право провести чемпионат по футболу 2026. И конечно сейчас американцы внимательно следят, как организованы матчи в России.

В политическом поле основное внимание развитию двусторонних отношений США и России и разрешению региональных кризисов. Обсудили ситуацию на Украине, сирийское урегулирование, корейский кризис и ядерное разоружение. Не затрагивали вопросы снятия санкций и восстановления численности дипломатов США и России.

Джон Болтон подводит итоги рабочего дня в Москве на развернутой пресс-конференции. В числе выступающих — советник американского президента по нацбезопасности и его давняя помощница Сара Кинзли, а уже в зале в числе зрителей посол США в России Джон Хантсман.

В целом состав американской делегации говорит о том, что Джон Болтон приехал обсуждать конкретные практические вопросы двусторонних отношений. На рабочем уровне.

Уже на пресс-конференции советник американского президента не исключает, что в ходе предстоящего саммита могут поднять и вопрос о возвращении России в G7 и возрождении формата большой восьмерки. Об этом Дональд Трамп уже заявлял на саммите семерки в Канаде. Намерен продолжить линии и дальше, даже несмотря на разногласия в политических кругах США.

Прошли в Москве и встречи Джона Болтона с Сергеем Лавровым, представителями совета безопасности России и переговоры уже по итогам дня с помощником российского президента Юрием Ушаковым. На последней обсуждали уже детали предстоящего саммита. Пройдет он, как предполагают, в июле после саммита НАТО. По словам Юрия Ушакова, встреча состоится "в третьей стране". Было выбрано очень "удобное" место и для США, и для России.