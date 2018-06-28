Россию накрыла жара
В большей части России жители изнывают от сильной жары.
Астрахань. Местные жители изнемогают от зноя. Прячутся от солнца под зонтами. Уже с утра плюс 34. Днем жара неумолимо ползет к отметке 40 градусов. Даже кондиционеры не выдерживают. Во власти высоких температур не только юг страны, но регионы Сибири. В Абакане выросло число обращений за медицинской помощью.
"Появилось больше обращений сердечников, нормой стал тепловой и солнечный удар, много вызовов. То же самое случается с больными, которые имеются гипертонические болезни", — говорит главврач Абаканской станции скорой помощи Виктор Асакалов.
В повышенную готовность приведены пожарные. В такие дни риск возникновения возгораний особенно велик. Не только в лесах, но и в городской черте.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Туве Константин Банников советует: "Не выходить на улицу без необходимости в период максимальной солнечной активности. Особое внимание обращаем на то, что нельзя ни на секунду детей без присмотра, особенно в автомобилях и на берегах водоемов".
Спасатели работают в усиленном режиме. Несут дежурство на пляжах Ставропольского края, где температура на солнце оставляет далеко позади отметку в 30 градусов.
В Волгограде те, кто не может вырваться с улиц на природу, спасаются в городских фонтанах. Носятся беззаботно, смотрят на радугу. Примеру детворы порой следуют и взрослые.
Чтобы не плавился асфальт, власти Волгограда выделили 70 машин, которые регулярно поливают городские магистрали. А в Ижевске из-за высоких температур даже было ненадолго парализовано движение трамваев на одной из веток. Пользователи городских соцсетей пишут, мол, "рельсе стало плохо". Плохо становится и тем, кто работает в душных помещениях без кондиционеров. Так, в Пятигорске, в жаркие дни сотрудники одной из библиотек даже работают на улице.
"Мы открывали летний читальный зал. И люди работали на улице. То есть, мы рядом с библиотекой ставили столики, выносили книжки туда, выносили журналы, и люди читали", — говорит директор централизованной библиотечной системы Пятигорска Флора Орлова.
По словам синоптиков, такая погода на юге России и в Сибири продержится еще несколько дней, а затем придет долгожданная прохлада.
"Первые предвозвестники грядущего похолодания появятся лишь в выходные дни. Под влиянием атмосферного фронта начнут развиваться кучевые облака, пройдут ливни, грозы, поднимется шквалистый ветра", — говорит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
А пока продавцы мороженного и торговцы квасом подсчитывают прибыль — в такую жару царит ажиотаж. Но специалисты советуют в зной не злоупотреблять сладким, и тем более алкоголем.
"Необходимо избегать сладких напитков, газированных, которые сами по себе увеличивают жажду. Предпочтение стоит отдать чаям натуральным, настоям на травах. Ограничить употребление в пищу жирных продуктов, мясных. По возможности, больше внимания уделять овощам, фруктам", — говорит заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ "Поликлиника №30" Наталья Ермолаева.
Высокие температуры влияют, не только на людей, но и на животных. Все чаще в сети появляются посты встревоженных россиян, которые встречают змей. Не только на улицах, но и в своих домах. На такое соседство пожаловались жители одной из уфимских многоэтажек. По словам специалистов, змеи ищут укрытия от жары, в том числе и в домах.
Обитателям зоопарков сейчас тоже не просто справляться с жарой. Огромное внимание специалисты уделяют животным, чья шерсть рассчитана на лютые морозы. Устраивают им водные процедуры. В Красноярске два белых медведя — Аврора и Феликс — почти все время проводят в бассейне, чтобы спастись от сибирского зноя.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Чемпионы мира из Германии пакуют чемоданы
- Бразильцы обыграли сербов и с первого места вышли в 1/8 финала
- Швеция разгромила Мексику. Обе команды - в плей-офф
- Швейцарцам хватило ничьей с Коста-Рикой для прохода в плей-офф
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
О встрече Путина и Трампа удалось договориться
- Кобзон, Этуш, Мацуев - кого наградил Путин
- Суицид Родченкова оказался уткой
- Пляжный отдых для разных поколений - выбираем правильно
Самое читаемое
-
Жуткая авария: автобус с пассажирами треснул по швам. Видео
- Гоген Солнцев рассказал о трагедии, сблизившей его с женой-пенсионеркой
- Задержан сотрудник университета "Синергия", насмерть сбивший беременную
- Самая популярная сотрудница киевской полиции устроила стриптиз в фуражке
- Перед убийством украинскую модель пытали
Авто.Вести.Ru
-
Обзор нового Geely Atlas: китаец, за которого не стыдно (видео!)
- "Внедорожный" Jeep Grand Cherokee Trailhawk получил рублевый ценник
- Чем осмотр отличается от досмотра? Разъяснение от ГИБДД!
- Мы узнали российские цены на новый кроссовер Infiniti QX50
- Chevrolet представил абсолютно новый кроссовер с известным именем
Экономика
-
ОПЕК+ наносит удар по экспорту США
- "ВКонтакте" и ГПБ запустили платежную систему VK Pay
- Закредитованность россиян выросла до 12,8 трлн руб.
- ФНС хочет выдавать легальным самозанятым по 10 тысяч
- Национальный рейтинг губернаторов: 10 лидеров
Недвижимость
-
Вдова Баталова боится ездить на дачу из-за соседа
- Особняк Джуны ведьмам не достался
- Россияне смогут платить за коммуналку частями
- Что можно купить в Англии, если продать двушку в Москве
- Цены на вторичное жилье могут вырасти из-за ажиотажа
Вести.Медицина
-
Хочу спать, но мысли мешают заснуть: кто в этом виноват и что делать
- Говорят ученые: мозг любит шоколад больше, чем сыр
- Что делать, если вас укусил клещ?
- Опаснее, чем кажется: в чем проблема строгих диет и интенсивных тренировок
- Ямочки на щеках: патология или эталон красоты?
Вести в 20.00
-
Путину и Болтону удалось все решить
- Карта "Мир" приходит ко всем
- Виновник страшного ДТП в Москве арестован
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Огромное бензиновое пятно появилось на поверхности Яузы
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- Что умеет и может искусственный интеллект?
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Запугать не получилось: Москва удивила иностранных болельщиков
- Соревнование для родителей: москвичи тратят на выпускной миллионы
- Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы
- В Москве выросло число липовых благотворительных фондов
- У мажоров хотят отобрать скоростные машины
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков