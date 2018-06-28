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28 июня 201804:07 Анастасия Ефимова

МХТ не комментирует уход режиссера Богомолова

Режиссер Константин Богомолов сообщил, что не стал обсуждать с руководством МХТ имени Чехова продление контракта. Почему последователям Олега Табакова оказалось не интересным такое сотрудничество?

Под фотографией со спектакля "Три сестры", — последней премьеры Константина Богомолова в Художественном театре, — его супруга, актриса Дарья Мороз напишет комментарий с хэштегом #конецпрекраснойэпохи.

"Мне, действительно, было сообщено, что со мной — как с режиссером у МХТ, — в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов. Могу сказать, что я, откровенно говоря, и не рассчитывал на то, что это произойдет, и давно дал понять моим дорогим актерам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что "Три сестры" станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы. Мы расстаемся на высокой ноте, дорогие мои! Всем, кому было дорого то, что я делал в МХТ, не надо расстраиваться: жизнь долгая, я молодой еще, и я уверен, мы встретимся снова и снова на разных площадках. И на той самой", — написал Богомолов.

То, что делал Константин Богомолов в МХТ, всегда было предметом живейших дискуссий. Одних его творчество, — где стриптиз смело соседствовал с гомосексуальным суицидом, — неизменно оскорбляло. До судебных исков и громких скандалов, когда сценическое действо пытались сорвать, а в Камергерский несли голову свиньи и нецензурные плакаты. Впрочем, многим другим именно такой, провокативный и острый театральный язык, наоборот, казался единственно возможным. Как способ заговорить на одном языке со массовым зрителем, для которого чайка на бархатном занавесе не более, чем анахронизм.

"Это хорошая публика. Любопытная. Готовая к открытию нового в театре. И даже, в общем, ей нужен этот новый театр, ей неинтересен театр вчерашний. Спектакли Богомолова были одним из главных манков для этой публики. Это были очень успешные спектакли. На Богомолова ходят. И одновременно это означает, что определенная какая-то часть публики с уходом Богомолова от театра отхлынет", — говорит критик Глеб Ситковский.

Многолетний руководитель МХТ Олег Табаков никогда не скрывал, что делал ставку на успех. Все самое громкое, модное, пусть не бесспорное, но резонансное. Как итог — аншлаги и очереди. С приходом на должность худрука Сергея Женовача, очевидно, репертуарная политика будет иной. Как иными станут и люди, которые эту политику определяют.

"Богомолов, у него есть еще и должность в художественном театре, — это помощник художественного руководителя. Новый художественный руководитель, это совершенно очевидно, будет брать себе своих помощников, точно так же, как у каждого человека есть те люди, советам которых он доверяет. А есть люди, советы которых ему могут быть интересны, но он вряд ли ими воспользуется. И поэтому мне кажется, что вот это вот расставание, оно было совершенно очевидным", — говорит ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский.

В самом МХТ ситуацию комментируют весьма осторожно. Сначала поспешили заявить, что никакого заявления Богомолов не писал. Что, впрочем, вряд ли необходимо: судя по словам режиссера, трудился он на основании годового контракта, срок которого как раз на днях истекает. Потом уточнили: официальных решений в театре не принято. По крайней мере, пока.

"Спектакли Константина Юрьевича идут в полном объеме. Спектакли, которые они поставил. А дальше я не могу ничего комментировать, потому что я не обладаю информацией", — говорит заместитель художественного руководителя МХТ Игорь Золотовицкий.

У самого Константина Богомолова на эмоции, похоже, времени особенно нет. Он репетирует "Славу". На сцене петербургского БДТ. Как гласит анонс, "сталинский мюзикл в стилистике "Ла-Ла-Лэнд". А вот увидеть спектакли Константина Богомолова в столичном МХТ в ближайшее время не получится. По крайней мере, до конца сезона в афише их нет. И непонятно, будут ли, в рамках упомянутой "новой художественной политики". Правда, сам режиссер считает, что идущие спектакли останутся под его присмотром. Цитата: "Не подвергнутся вымарыванию. Уверен".

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