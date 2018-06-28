Роухани: мы поставим США на колени

Президент Ирана Хасан Роухани, выступая в эфире государственного телевидения, пообещал поставить "на колени" Соединенные Штаты Америки.

"Мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени", — цитирует слова Роухани РИА Новости.

Данное заявление было сделано на фоне напряженной обстановки в стране, сложившейся из-за экономических проблем. В связи с этим Роухани призвал показать миру, что Иран справится с проблемами, не променяв величие, независимость, свободу, культуру и религию.

8 мая текущего года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, подписанной в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников. Согласно договоренностям, Иран в обмен на прекращение санкций должен был ограничить свою атомную деятельность.

Позднее власти США несколько раз расширяли ограничения против Ирана, напоминает газета "Известия". 27 июня стало известно, что в Иране заработал завод по производству уранового концентрата, используемого в ядерной промышленности.