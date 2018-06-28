Польша не станет преследовать уголовно тех, кто обвиняет ее в Холокосте

Польша решила не сажать в тюрьму тех, кто обвиняет поляков в Холокосте. Президент Анджей Дуда подписал поправки к закону, который вступил в силу весной. Тогда этот документ критиковали во всем мире. На что рассчитывает Варшава, делая шаг назад?

В феврале парламентское большинство голосовало "за" принятие жесткого варианта закона. А сейчас те же самые люди его смягчили.

Из документа исключили пункты об уголовной ответственности за приписывание Польше или польскому народу ответственности за преступления Холокоста. В предыдущей версии за подобные публичные заявления можно было загреметь в тюрьму на срок до трех лет. Все это тогда вызвало волну международной критики.

В Тель-Авиве заявили, что закон ограничивает свободу слова. И что, по сути, он попытка ввести наказание за показания самих жертв Холокоста. Потому сегодня премьер-министр Израиля заявил, что принятые поправки и готовность Польши к диалогу по теме горячо одобряет.

"Израиль приветствует решение польского правительства о создании официальной польской группы, посвященной диалогу со своими израильскими партнерами по историческим вопросам, связанным с Холокостом. Очевидно, что Холокост был беспрецедентным преступлением, совершенным нацистской Германией против еврейской нации, включая всех поляков еврейского происхождения".

Применить на практике предыдущую версию закона, кстати, не успели. За три месяца не было ни одного уголовного преследования. При этом запрет на пропаганду в Польше бандеровской идеологии и отрицание геноцида поляков на Волыни в законе оставили.

"Целью этого закона было и остается борьба за правду о временах Второй мировой войны. Вы знаете, как эта истина была сфальсифицирована за последние 30 лет, и поэтому подобный шокирующий акт был необходим. Весь мир начал говорить об этом. И без этого не было бы таких высказываний канцлера Германии, министра иностранных дел Германии, которые ясно указывают на вину Германии", — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В Варшаве говорят: главное, чтобы все в мире поняли — Польша не согласна считать преступления Второй мировой войны виной своего народа. И уверены: после того, как страна пошла на уступки общественности и отменила самые жесткие меры, обсуждение темы поднимется на новый уровень