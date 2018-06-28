Томас Мюллер: сейчас я крайне разочарован и разбит

Атакующий полузащитник сборной Германии по футболу Томас Мюллер прокомментировал поражение команды от Южной Кореи (0:2) в матче заключительного третьего тура группового этапа чемпионата мира в Росси. Немцы не смогли пробиться в плей-офф турнира.

"Я крайне разочарован, – сказал Мюллер которого цитирует Чемпионат.com. — После игры со Швецией мы думали, что все в наших руках, но сейчас я разбит. То, что в такой группе мы, чемпионы мира, финишируем четвёртыми, — провал. Мы не смогли выдержать давление, будучи изученными соперниками под микроскопом".