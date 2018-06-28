Постпред России при ООН Василий Небензя вступился за Иран

Тегеран полностью соблюдает нормы ядерного соглашения, об этом говорит соответствующий доклад ООН. Вчера, 27 июня, его как раз обсуждали в Организации Объединенных Наций, напоминает телеканал "Россия 24".

Российский постпред при ООН Василий Небензя вновь раскритиковал выход США из ядерного соглашения, отметив, что это решение ставит под удар безопасность на Ближнем Востоке.

"Несмотря на обстоятельства, Тегеран добросовестно выполняет все договоренности по ядерной программе", — отметил российский дипломат.