Матчи чемпионата мира в России посетили более 2 млн человек

Число зрителей, которые посмотрели матчи чемпионата мира по футболу в России на стадионах, перевалило за 2 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости.

На 44 встречах турнира в общей сложности уже побывали 2 миллиона 23 тысячи 594 человека​​​. Сообщается, что отметку в два миллиона зрителей чемпионат мира преодолел в вечерних матчах заключительного третьего тура группы E Сербия – Бразилия и Швейцария – Коста-Рика.