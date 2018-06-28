Дэвид Бэкхем с супругой поселились в Калининграде

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала", а также бывший капитан сборной Англии Дэвид Бэкхем вместе с супругой Викторией прилетели в Калининград, чтобы 28 июня на стадионе посмотреть матч заключительного тура группового этапа между сборными Англии и Бельгии.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на правительство Калининградской области, визит носит неофициальный характер. Кроме того, там добавили, что звездная пара поселилась в отеле "Рэдиссон" в центре города.