Песков: Путин и Трамп могут пообщаться с журналистами после встречи

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам предстоящей встречи могут ответить на вопросы журналистов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал газете "Известия", что "стороны предварительно договорились о том, что президенты по итогам встречи ответят на вопросы журналистов двух стран". В российско-американских отношениях не происходило уже несколько лет.

О времени и месте проведения встречи Путина и Трампа официально будет объявлено в четверг, 28 июня, сообщает "Интерфакс". Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что "для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США — это третья страна". Между тем Трамп не удержался и рассказал, что встреча пройдет в Хельсинки.

Накануне Россию посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Переговоры в Кремле в расширенном составе продолжались около двух часов. Собеседники выразили надежду восстановить полноформатное сотрудничество двух стран.