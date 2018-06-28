Москалькова прибыла в Салехард для встречи с Сенцовым

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Салехард. Она планирует встретиться с отбывающим наказание Олегом Сенцовым и посетить ряд социальных объектов.

Между тем, по данным ТАСС, в Лабытнанги прибыла и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Она тоже намерена посетить Сенцова.

Пресс-секретарь российского омбудсмена заявила РИА Новости, что Москалькова планирует встретиться с Сенцовым без Денисовой, поскольку та ни с кем не согласовала свой визит.

"Госпожа Денисова уже второй раз прибыла в Салехард без согласования с уполномоченным и соответствующими структурами РФ", — сказал пресс-секретарь.

В 2015 году Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Суд пришел к выводу, что он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

На Украине называют Сенцова известным режиссером и политическим заключенным. Однако ранее на конференции ОБСЕ участник АТО заявил, что именно он привез сверток со взрывчаткой Сенцову, который собирался устроить теракт.