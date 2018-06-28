ОЗХО превратят в карательную машину: Британия шантажом продавила свою инициативу

Раскол и влияние на голосование путем шантажа — так российская делегация прокомментировала итоги внеочередной сессии Организации по запрещению химоружия. Теперь ОЗХО без особых доказательств сможет, что называется, назначать виновных в химических атаках.

Уступая дорогу Борису Джонсону, целый ряд дипломатов поднимается со своих мест. Такого же единодушия ждала британская сторона и во время голосования, но вместо этого в организации раскол. И если Россию поддержали такие гиганты как Китай, Индия или ЮАР, то Британии кроме союзников по НАТО помогали крошечные островные государства. Их делегации наводнили зал заседаний в день голосования.

"Поговаривают о том, что западные спонсоры, я не буду уточнять о ком идет речь, проплатили авиационные билеты, пребывание в гостиницах, организовали для островных делегаций своеобразную туристическую поездку сюда, чтобы обеспечить нужный британский результат", — говорит Александр Шульгин, постоянный представитель РФ при ОЗХО.

В итоге как раз нужный по регламенту результат — ровно две трети — 82 голоса против 24. Британская сторона продавила свой проект, причем, буквально.

"Используются разные методы, грубое давление, в некоторых случаях прямой шантаж. Нам известны случаи прямого шантажа некоторых стран, в том числе, из нашего ближнего круга", — рассказывает Александр Шульгин, постоянный представитель РФ при ОЗХО.

И такие методы работы с ОЗХО давно известны. 2002 год, снятие с должности первого председателя организации Хосе Бустани. Тогда он не устраивал Вашингтон перед нападением на Ирак. По воспоминаниям Бустани, ныне советник Трампа Джон Болтон поставил ультиматум, намекнув, что дети Бустани живут в Нью-Йорке. Сегодня в Гааге не просто расширили полномочия ОЗХО, но нанесли удар по системе международной безопасности. Об этом российская сторона заявила на пресс-конференции.

- Если ОЗХО сможет называть виновных, кто будет наказывать? Как это будет работать?

- Никто этого не понимает, сейчас это реплики, которые заложены в решение. Это пока голословные фразы, я бы так сказал. Таких механизмов сейчас нет. Единственный орган, который имеет право принимать решения в том числе и по объявлению санкций — это Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, — отвечает Георгий Каламанов, заместитель министра промышленности и торговли РФ, глава делегации РФ

Сделать из беспристрастных экспертов карательный орган, которому не требуется мандат ООН, нужно было как раз для того, чтобы обойти российское вето в Совете Безопасности. Так считают наши дипломаты. На вопрос о возможном выходе России из ОЗХО отвечают аккуратно: выводы только после анализа событий, которые будут происходить до ноября. Трансформация организации начнется только осенью.

Перемен требовали британские представители, ссылаясь на сердца, которые якобы болят за борьбу с химическим оружием. Получилось только горе от ума. Кроме прочего, страны-члены могут просто утратить веру в организацию, ведь где гарантии, что обвинения не будут выноситься по принципу "весьма вероятно".