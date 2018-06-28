В Бремене взорвался жилой дом. Трое погибших

В частном доме в немецком городе Бремен произошел взрыв.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание "Фокус", взрыв прогремел на чердаке дома. На месте трагедии полицейские обнаружили тела двух мужчин (41 год и 70 лет) и семилетнего мальчика.

От взрыва сильно пострадали близлежащие дома. Полиция эвакуировали всех жителей в радиусе 100 метров от места ЧП. Причины взрыва пока неизвестны.