Женщины-учёные обнаружили, что обращение по фамилии даёт мужчинам преимущество

Дарвин. Эйнштейн. Мария Кюри. Согласно недавнему исследованию, при разговоре о специалистах люди чаще будут называть по фамилиям мужчин, но не женщин. Казалось бы, так ли это важно? Между тем выбор способа обращения (в данном случае использование фамилии или полного имени) играет определённую роль.

Оказывается, когда люди говорят о ком-то и называют его фамилию (но не имя или имя и фамилию), это улучшает представление посторонних людей об этом человеке. И такая скрытая предвзятость может являться одним из факторов гендерного неравенства во многих профессиях.

Психолог Став Атир (Stav Atir) из Корнеллского университета обратила внимание на следующий факт: стоит учёным достигнуть определённого уровня известности, как имена становятся им не нужны. Дальнейшие изыскания показали, что утверждение верно также для политиков, спортсменов и других высокопоставленных фигур, но с маленькой поправкой: только для мужчин. Почему же так происходит?

Исследовательница решила тщательнее разобраться в вопросе, после того как заметила, что мужчин-политиков чаще упоминают по фамилии, чем их коллег-женщин.

"Я захотела узнать, действительно ли эта модель существует, и если да, то имеет ли она какие-либо последствия", — рассказывает Атир.

Вместе со своей коллегой Мелиссой Фергюсон (Melissa Ferguson) она для начала проанализировала студенческие онлайн-отзывы об их профессорах. Женщины-учёные изучили 4494 отзыва, оставленных студентами курсов биологии, психологии, информатики, истории и экономики 14 университетов США. Оказалось, что в них мужчины-профессора на 56% чаще упоминаются только по фамилии, чем женщины-профессора.

Кроме того, Атир и Фергюсон изучили стенограммы более 300 частей политического радиошоу в США. И результаты оказались аналогичными.

Помимо этого, учёные пригласили к участию в исследовании 184 человека: им предоставили основные тезисы о работе вымышленных химиков Долорес Берсон (Dolores Berson) или Дугласа Берсона (Douglas Berson) и попросили переписать информацию, используя полные предложения.

Кроме того, учёные провели несколько других аналогичных экспериментов. Оказалось, что в среднем мужчины и женщины в два раза чаще называют мужчин по фамилиям, чем женщин. В случае эксперимента "Берсонов" преобладание фамилий мужчин было и вовсе в четыре раза выше. Полученные результаты похожи для сфер науки, литературы и политики, сделали вывод исследовательницы.

Подобное "фамильное" наблюдение может иметь важные реальные последствия. Так, в последующих экспериментах Атиры и Фергюсон выяснилось, что учёные, которых называют только лишь по фамилии, воспринимаются людьми как более известные и выдающиеся.

Прошлые исследования показали, что достижения известного человека воспринимаются как более значимые (условно говоря, работу Эйнштейна или Капицы люди априори воспринимают как нечто гениальное, даже если в ней выдвигаются некие радикальные суждения). Такой феномен известен как эффект Матфея. Действие эффекта можно видеть в социологии науки и наукометрии: каждому заметна разница в признании и цитировании работ именитых учёных в сравнении с аналогичными по качеству трудами их малоизвестных коллег.

Одно исследование и вовсе показало, что рецензенты с большей вероятностью возьмут в работу статью известного исследователя нежели статью автора, имя которого скрывается.

Похожий результат дал и последний эксперимент Атиры. 500 участникам предложили оценить, следует ли присуждать премию Национального научного фонда США в размере 500 тысяч долларов учёным, названных полным именем или же только по фамилии. Последних люди на 14 процентов чаще рекомендовали для награждения.

Атира считает, что люди на самом-то деле называют женщин по их полному имени, чтобы наоборот помочь получить им признание. По её словам, даже сегодня многие профессии считаются мужскими. Таким образом, полные имена женщин используются, чтобы подчеркнуть их вклад и участие.

Однако подобное стремление может иметь обратный эффект. Наша работа предполагает, что в итоге женщины становятся менее авторитетными в глазах людей, говорит Атир.

Если будущие работы подтвердят выводы исследовательниц из США, то использование одной лишь фамилии войдёт в длинный список, казалось бы, незначительных предубеждений, которые в совокупности приводят к большим гендерным различиям на рабочем месте.

Результаты работы представлены в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

К слову, ранее авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) также рассказывали, что люди доверяют меньше привлекательным учёным. Также мы раскрыли секреты эффективного краудфандинга для научных проектов.