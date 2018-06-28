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28 июня 201812:52

Пассажирский самолет упал на жилой квартал Мумбаи

EPA

На окраине индийского Мумбаи при заходе на посадку упал легкий турбовинтовой пассажирский самолет, передает ТАСС. Машина, принадлежавшая одной из мумбайских компаний, выполняла чартерный рейс.

Самолет упал на строящееся здание. Сообщается о пяти погибших, среди жертв – пилот самолета. Сколько пассажиров находилось на борту, пока не известно.

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