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Помогите детям. Русфонд 23 минуты назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем об 11-летней Анжелике Лаврик из Оренбурга.
После тяжелой черепно-мозговой травмы и удаления сломанной височно-теменной кости у Анжелики деформирован череп, ухудшилось зрение, она с трудом общается. Чтобы спасти девочку, образовавшийся дефект черепа необходимо срочно закрыть с помощью индивидуального дорогого имплантата, который не оплачивается за счет госбюджета. Мама Анжелики не в состоянии оплатить его самостоятельно.
Из письма Надежды Лаврик, мамы Анжелики:
"Летом прошлого года дочка упала с детской горки и очень сильно ударилась о металлическую трубу для лазания. Я сразу повезла ее в травмпункт. Там у Анжелики обнаружили перелом руки со смещением, после чего нас отправили в Центр детской хирургии. По дороге дочке стало плохо – она потеряла сознание и стала биться в судорогах. В больнице Анжелику сразу отправили в операционную, оказалось, что у нее перелом височно-теменной кости и обширная гематома. Жизнь дочке спасли, но врачам пришлось удалить часть сломанной кости размером 10 на 6 см. Сейчас у Анжелики заметно деформирован череп, ухудшилось зрение, она путается в датах, с трудом подбирает предложения, чтобы выразить свою мысль. В школу дочка ходить не может, учится дома. В настоящее время ей срочно необходимо закрыть дефект черепа с помощью индивидуального имплантата из биосовместимого материала. Но за счет госбюджета такой имплантат не предоставляется, сами оплатить его мы не в состоянии. Я воспитываю Анжелику одна, на руках еще два взрослых инвалида – мама и брат. Прошу откликнуться добрых людей и помочь нам".
Для спасения Анжелики не хватает 762 880 руб.
Нейрохирург Центра детской хирургии Городской клинической больницы №5 Алексей Поснов (Оренбург): "Учитывая большие размеры дефекта на голове у девочки, необходимо закрыть его с помощью индивидуального имплантата из биосовместимого материала".
Внимание! Цена имплантата 965 650 руб.
201 000 руб. внесет компания "Металлоинвест".
1870 руб. собрали читатели Русфонда.
Не хватает 762 880 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,695 млрд руб. В 2018 году (на 27 июня) собрано 761 120 749 руб., помощь получили 1145 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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