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Изучение и отлов астероидов Солнечной системы 33 минуты назад
Зонд "Хаябуса-2" достиг астероида Рюгу
Первый этап миссии "Хаябуса-2" выполнен успешно. Как сообщает японское космическое агентство JAXA, аппарат вышел на орбиту астероида Рюгу. Впереди изучение небесного тела и сброс посадочных модулей.
Напомним, что аппарат стартовал в декабре 2014 года. Его путешествие к цели продолжалось 1302 дня. Теперь зонд вышел на стабильную орбиту вокруг астероида, расположенного в 300 миллионах километров от Земли. Исследователи JAXA, на которых ссылается агентство AFP, сравнивают достижение с выстрелом из Японии, достигшим цели в Бразилии с погрешностью в шесть сантиметров.
"Сегодня мы находимся в начале космического исследования, которое беспрецедентно для человечества", – заявляет руководитель проекта Юити Цуда (Yuichi Tsuda) из JAXA.
Любопытно, что зонд достиг цели всего за несколько дней до 30 июня, официально объявленного ООН Днём астероида.
Поскольку Рюгу довольно мал (около 900 метров), аппарат может находиться совсем близко к его поверхности (всего в 20 километрах), и гравитация не "уронит" его. Это позволит ему подробно изучить небесное тело. Аппарат проведёт на орбите 18 месяцев.
Зонд уже начал первые наблюдения с близкого расстояния. Например, для зондирования поверхности астероида был впервые применён лидар.
Рюгу относится к астероидам C-типа, то есть он богат водой и углеродом (в том числе, как предполагается, органическими соединениями). Учёные надеются, что эта смесь оставалась "нетронутой" миллиарды лет, ведь на столь малых телах нет активных геологических процессов. Поэтому образцы грунта Рюгу представляют собой "мгновенный снимок" древнейшего вещества Солнечной системы. Они могут пролить свет не только на рождение "семьи Солнца", но и на возникновение жизни.
Правда, породы на поверхности астероида подвергались длительному воздействию космического излучения, низкой температуры и метеоритных ударов. Вот почему инженеры планируют взять образец из более глубоких слоёв грунта.
Для этого от зонда отделится специальный модуль. Как только основной аппарат окажется на безопасном расстоянии, модуль взорвётся, вытолкнув медный снаряд массой два килограмма. Этого удара должно хватить, чтобы на поверхности астероида образовался кратер. Выброшенные в ходе этого воздействия в космос частицы грунта будут захвачены зондом "Хаябуса-2". Как уточняет BBC, это может произойти весной следующего года. Также планируется сбросить на поверхность Рюгу несколько посадочных модулей.
В декабре 2019 года зонд "Хаябуса-2" вместе с образцами грунта отправится домой, чтобы вернуться на Землю в 2020 году. Если всё пройдёт удачно, он повторит достижение своего предшественника, зонда "Хаябуса-1". Напомним, что тот в 2010 году впервые в истории привёз на Землю грунт астероида. Правда, он совершал вояж к другому небесному телу, астероилу Итокава.
К слову, стоимость проекта "Хаябуса-2" составила 274 миллиона долларов США.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о первом видео с астероидом Рюгу в главной роли, снятом зондом. Также мы рассказывали об интересном проекте полёта к двойному астероиду Дидим.
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