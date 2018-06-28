Путин пришел в Парк футбола на Красной площади

Президент Владимир Путин пришел в футбольный парк на Красной площади. Его сопровождают президент ФИФА Джанни Инфантино, глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Как сообщает ТАСС, глава государства осмотрел павильон, где выставлен кубок чемпионата — главный трофей футбольного первенства. Также запланировано общение президента с игроками детского клуба "Тотем".

Парк был открыт неделю назад. Там проходят мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола и розыгрыши призов. Парк будет работать до закрытия чемпионата мира 15 июля.