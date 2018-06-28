Мужчина, решивший наказать водителя, едва не попал под авто на трассе в Марий Эл

Опубликовано видео инцидента, произошедшего вечером в воскресенье, 24 июня, на трассе в Марий Эл, ведущей в сторону Чебоксар.

Как рассказал пользователь, разместивший запись в сети, на дороге образовалась существенная пробка и большинство автолюбителей дисциплинированно двигались в плотном транспортном потоке по жаре.

Однако нашелся водитель-торопыга, решивший обогнать машины, попавшие в затор, по полосе встречного движения.

Через некоторое время он попытался вклиниться в свой ряд, но его действия не нашли понимания у одного из мужчин, который "честно" ехал с "черепашьей" скоростью по загруженному шоссе.

Недовольный автомобилист выскочил из своего транспортного средства и атаковал автомобиль "обидчика". Последний, увидев столь горячий прием, съехал на обочину встречной полосы, а разгневанного автомобилиста, временно переквалифицировавшегося в пешехода, едва не сбила легковушка на "встречке".

По словам автора ролика, на этом активная фаза конфликта была исчерпана. После взаимных угроз и оскорблений, его участники разъехались.