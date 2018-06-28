Москалькова рассказала, как чувствует себя голодающий Сенцов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила руководство уголовно-исправительной системы допустить к режиссеру Олегу Сенцову врачей, предложенных адвокатами.

Ранее Москалькова прибыла в колонию "Белый медведь" в ЯНАО, где Сенцов отбывает наказание за организацию терактов в Крыму.

Омбудсмен встретилась с Сенцовым, по ее словам, он чувствует себя хорошо. Заключенный голодает 46-й день, однако, по словам Москальковой, находится в хорошей эмоциональной форме, интересуется происходящим в мире, в том числе, футболом, пишет сценарий для фильма, передает ТАСС.

Обсуждать вопрос прекращение голодовки Сенцов отказался. Он утверждает, что его здоровье в удовлетворительном состоянии, хотя 8 июня было ухудшение – его вывозили в гражданскую больницу на консилиум. Врачи выдали ему набор питательных смесей, в медкарте есть его согласие на их получение. Сенцов находится под наблюдением медицинских работников, угрозы его жизни нет.

"Он находится на связи с мамой, она пишет ему письма, ждет звонка двоюродной сестры, ему звонят друзья", — рассказала Москалькова. Она также выразила надежду, что близкие убедят его прекратить голодовку.