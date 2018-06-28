Место и время встречи Путина и Трампа объявят в 15:00

Место и дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут объявлены официально в 15:00 по московскому времени. Кремль и Белый дом одновременно распространят информацию о готовящейся встрече.

"Объявление будет в три часа", — сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

При этом он стал уточнять, состоится ли саммит в Хельсинки.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что "для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США — это третья страна".

Между тем американский телеканал Fox News сообщил, что местом проведения саммита Россия-США выбран Хельсинки. Ранее местом встречи двух лидеров называлась Вена. Об этом писала австрийская газета.

Накануне Москву посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В ходе переговоров в Кремле стороны выразили надежду восстановить полноформатное сотрудничество двух стран, а также согласовали время и место проведения встречи Трампа и Путина.