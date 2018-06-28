Пятеро погибших: опубликовано видео с места падения самолета на дом в Мумбаи

В сети размещены кадры последствий авиакатастрофы, произошедшей в Мумбаи днем в четверг, 28 июня.

Как сообщалось ранее, легкомоторный турбовинтовой самолет, заходивший на посадку, врезался в строящийся дом. Разбившееся воздушное судно принадлежало одной из местных авиакомпании.

По данным индийских СМИ, в результате ЧП погибли пять человек – четверо на борту самолета и один – на земле.

Очевидцы утверждают, что пешеход, оказавшийся, на свою беду, поблизости от места падения, скончался от ожогов, полученных при контакте с горящим авиационным топливом.

По предварительным данным, самолет мог выполнять тестовый полет после ремонта, во время которого в летательном аппарате находились два пилота, инженер и техник.