Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище

Поэт Андрей Дементьев, скончавшийся 26 июня на 90-м году жизни, будет похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Прощание состоится в пятницу в зале имени Чайковского в 11:00 по московскому времени, сказала вдова поэта Анна Пугач.

С 1981 по 1992 год Андрей Дементьев возглавлял литературный журнал "Юность", ставший под его руководством одним из самых популярных изданий советских времен.

Поэт стал известен в первую очередь благодаря написанным текстам песен "Алёнушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери" и другим.

В 90-е и начале "нулевых" годов Дементьев работал корреспондентом и ведущим на телевидении и радио, передает "Интерфакс".