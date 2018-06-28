Московская уполномоченная по правам человека госпитализирована после ДТП

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева госпитализирована в НИИ имени Склифосовского после ДТП, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Авария произошла на улице Гиляровского вечером 27 июня. "Ауди", в которой пассажиром ехала Потяева, столкнулась с "Лексусом".