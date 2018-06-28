Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля

Российско-американский саммит пройдет в Хельсинки. Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в столице Финляндии 16 июля. На переговорах президенты России и США обсудят перспективы отношений двух стран и актуальные вопросы международной повестки.

Хельсинки для встречи предложил президент Финляндии Саули Ниинисто на встрече глав Арктического региона, напоминает "Интерфакс". В качестве места возможной встречи также называлась Вена и Брюссель. Было выбрано очень "удобное" место и для США, и для России. В Хельсинки Трамп прибудет после встречи НАТО в Брюсселе, а Путин из Москвы после церемонии закрытия чемпионата мира по футболу.

Именно в Хельсинки в 1990 году состоялась первая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша, которая открыла путь к масштабным изменениям в мировой политики.