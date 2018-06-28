Премьер Венгрии: нашествие мигрантов на Европу должно быть остановлено

Нашествие мигрантов в Европу должно быть остановлено. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Нашествие должно быть оставлено​​​. Это означает строгий контроль границ, и мы это делаем", — сказал венгерский премьер.

Как сообщает РИА Новости, это заявление он сделал в преддверии саммита ЕС, ключевой темой которого является миграционная проблема. Орбан считает, что для Евросоюза "пришло время начать новый период перестройки европейской демократии". Он выразил надежду на то, что европейские власти сделают в итоге "то, что требуют люди – прекратить допуск мигрантов и вернуть обратно тех, кто уже прибыл".

В четверг в Брюсселе открывается двухдневный саммит ЕС. Лидеры европейских стран вновь попытаются решить острый вопрос распределения мигрантов. Этот миграционный кризис, вызванный рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока, стал самым серьезным в Европе со времен Второй мировой войны.