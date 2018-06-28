Россия выходит из группы ЧМ впервые в своей истории: лучшие подарки для ценителей футбола

Сборная России обыграла команду Египта и впервые за 32 года гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу: таким образом. Болельщиков нашей команды ждет еще как минимум два матча. Ажиотаж вокруг турнира растет не по дням, а по часам, и связанные с историей мундиаля предметы вызывают все больший интерес.

На Avito появились уникальные сувениры, достойные заметных мест на полках настоящего футбольного болельщика. После завершения выигранного со счетом 3:1 матча комментатор Владимир Стогниенко на всю страну в прямом эфире включил песню группы "Ленинград", в которой поется про тезку главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Такой восторг вряд ли может сильно удивить: ведь нещадно критикуемый перед турниром тренер сделал то, что не удалось даже именитому итальянцу Фабио Капелло – вывел команду из группы (независимо от игры с Уругваем). При нем команда за два матча забила больше, чем суммарно на турнирах в 2002 и 2014 годах, и столько же, сколько сборная Испании на победном для себя мундиале в 2010 году.

Теперь у каждого уважающего себя российского болельщика должна быть миниатюрная копия тренера сборной нашей страны, а мягкая игрушка ручной работы высотой 30 сантиметров станет отличным подарком для всех футбольных фанатов независимо от пола и возраста.